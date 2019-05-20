Путин помиловал 84-летнюю пенсионерку с Урала, убившую человека поленом

Гайникамал Аюпову осудили 4 года назад за убийство сожителя поленом Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Президент России Владимир Путин помиловал 84-летнюю жительницу Курганской области Гайникамал Аюпову, которая в 2015 году была осуждена за убийство своего сожителя поленом. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Руководствуясь принципами гуманности, постановляю помиловать Аюпову, освободив ее от дальнейшего наказания в виде лишения свободы», — говорится в указе Путина. Также российский лидер помиловал троих человек, в том числе гражданина Украины. Президент снял судимость с украинца Сергея Гладкобородова, которого осудили за кражу в Москве.

В ноябре 2015 года жительницу деревни Бикберды Гайникамал Аюпову осудили за убийство сожителя в ходе ссоры. Согласно данным следствия, пенсионерка несколько раз ударила мужчину поленом по голове, от полученных травм он скончался. На суде Аюпова отказалась признавать себя виновной и давать показания. На момент совершения преступления женщине было 80 лет.