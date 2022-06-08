Бизнесмен из ЯНАО открыл десяток вакансий для водителей

09 июня 2022 в 20:08 Размер текста - 17 +

Эстасий Думанищев ищет водителей для работы в зимний период Фото: Александр Мамаев © URA.RU Бизнесмен из ЯНАО Эстасий Думанищев, ищет водителей. Информация о десяти вакансиях такого рода появилась на интерактивном портале службы занятости населения. «Управление транспортным средством соответствующей категории С D E (ДОПОГ) в различных дорожных условиях. Проведение ежедневного технического обслуживания АТС, устранение мелких неисправностей в пути, выполнение заданий от мастера дорожно-ремонтного участка», — гласит текст вакансии. Предприниматель ищет водителей на шестидневную рабочую неделю в зимний период. Предположительным сотрудникам обещают зарплату от 45 до 100 тыс. рублей. От соискателей требуют наличие основного общего образования, которое получают по окончании девяти классов и водительский стаж не менее трех лет, а также проявление пунктуальности и ответственности. Ранее URA.RU сообщало о том, что в ХМАО и ЯНАО назвали пять самых востребованных профессий. В тройке лидеров оказались вакансии из сферы «Госслужбы и НКО», «Бухгалтерии» и «Административного персонала». Соискателей по этим направлениям оказалось в разы больше, чем вакантных мест. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Округ белых ночей» .

Бизнесмен из ЯНАО Эстасий Думанищев, ищет водителей. Информация о десяти вакансиях такого рода появилась на интерактивном портале службы занятости населения. «Управление транспортным средством соответствующей категории С D E (ДОПОГ) в различных дорожных условиях. Проведение ежедневного технического обслуживания АТС, устранение мелких неисправностей в пути, выполнение заданий от мастера дорожно-ремонтного участка», — гласит текст вакансии. Предприниматель ищет водителей на шестидневную рабочую неделю в зимний период. Предположительным сотрудникам обещают зарплату от 45 до 100 тыс. рублей. От соискателей требуют наличие основного общего образования, которое получают по окончании девяти классов и водительский стаж не менее трех лет, а также проявление пунктуальности и ответственности. Ранее URA.RU сообщало о том, что в ХМАО и ЯНАО назвали пять самых востребованных профессий. В тройке лидеров оказались вакансии из сферы «Госслужбы и НКО», «Бухгалтерии» и «Административного персонала». Соискателей по этим направлениям оказалось в разы больше, чем вакантных мест.