Президент Польши осудил коллег за их общение с Путиным

Анджей Дуда раскритиковал Эммануэля Макрона за переговоры с Владимиром Путиным Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru

Президент Польши Анджей Дуда раскритиковал президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца за их общение с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает газета Süddeutsche Zeitung.

«Я поражен всеми этими переговорами, которые ведутся с Путиным, особенно канцлером Шольцем и президентом Эммануэлем Макроном. Эти переговоры бесполезны», — передает Süddeutsche Zeitung слова Дуды.

Ранее президент Франции сообщил, что с начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины провел в телефонных разговорах с Путиным более 100 часов. Он также порекомендовал западным лидерам «не унижать Россию». Последние телефонные переговоры между Путиным, Шольцем и Макроном прошли 28 мая, пишет RT.