Президент Польши осудил коллег за их общение с Путиным

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Клипарт. Сток Сайт президента России, путин владимир, макрон эмманюэль
Анджей Дуда раскритиковал Эммануэля Макрона за переговоры с Владимиром Путиным Фото:

Президент Польши Анджей Дуда раскритиковал президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца за их общение с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает газета Süddeutsche Zeitung.

«Я поражен всеми этими переговорами, которые ведутся с Путиным, особенно канцлером Шольцем и президентом Эммануэлем Макроном. Эти переговоры бесполезны», — передает Süddeutsche Zeitung слова Дуды.

Ранее президент Франции сообщил, что с начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины провел в телефонных разговорах с Путиным более 100 часов. Он также порекомендовал западным лидерам «не унижать Россию». Последние телефонные переговоры между Путиным, Шольцем и Макроном прошли 28 мая, пишет RT.

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Президент Польши Анджей Дуда раскритиковал президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца за их общение с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает газета Süddeutsche Zeitung. «Я поражен всеми этими переговорами, которые ведутся с Путиным, особенно канцлером Шольцем и президентом Эммануэлем Макроном. Эти переговоры бесполезны», — передает Süddeutsche Zeitung слова Дуды. Ранее президент Франции сообщил, что с начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины провел в телефонных разговорах с Путиным более 100 часов. Он также порекомендовал западным лидерам «не унижать Россию». Последние телефонные переговоры между Путиным, Шольцем и Макроном прошли 28 мая, пишет RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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