В херсонском военкомате заявили о предательстве командования ВСУ

Руководство ВСУ бросило своих солдат в Херсоне Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Руководство Вооруженных сил Украины (ВСУ) бросило своих солдат в Херсоне после того, как началась спецоперация. Об этом сообщил начальник группы секретного документального обеспечения центра комплектации и социальной поддержки (военкомата) Херсонской области Сергей Шавокин.

«Наше руководство просто людей, которые остались, оно просто бросило здесь без поддержки, какого-либо варианта выхода отсюда. Оружие, которое было у сотрудников и служащих военкомата, было передано территориальной обороне. Кроме того, территориальная оборона забрала оружие в пограничных частях, оставшихся без охраны», — сказал Шавокин в беседе с ТАСС.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса от геноцида. 14 марта в Минобороны РФ сообщили, что Херсонская область контролируется российской армией, пишет «Национальная служба новостей». 3 июня власти Херсона сообщили, что отбили контратаку ВСУ.

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