Кадыров в стихах призвал народ Украины бороться с националистами

10 июня 2022 в 19:14 Размер текста - 17 +

Рамзан Кадыров в лирической форме напомнил об общей истории России и Украины Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Глава Чечни Рамзан Кадыров в стихах призвал Украину разобраться, какие события в ее общей с Россией истории могли привести к нынешней трагедии. Он подчеркнул, что украинский народ не враг российскому, и призвал жителей страны противостоять националистическому движению. «Украина, Украина! В чем же прячется подвох? Ты прекрасна и наивна на развалинах эпох. И теперь тобою рулят маской ложного добра, Те, что жгли Тараса Бульбу на порогах у Днепра», — продекламировал Рамзан Кадыров в своем telegram-канале. Глава Чечни также попросил Украину «позвать своих сынов», чтобы «как когда-то, с нами брали Киев вновь». Кадыров напомнил, что российский и украинские народы вместе воевали на фронтах Великой Отечественной войны и дошли до Берлина. Он призвал бороться с «бандеровскими бесами» и «не бояться хунты», которая запугивает всю страну. Ранее Кадыров заявил, что в Европе боятся затрагивать тему Великой Отечественной войны, потому что большинство из ее стран воевали против России. Он напомнил, что Брестскую крепость штурмовали австрийцы, а Севастополь — румыны и итальянцы. Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. По словам главы государства, это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса от геноцида. Путин отметил, что ВСУ регулярно устраивали карательные операции на Донбассе. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал URA.RU .

Глава Чечни Рамзан Кадыров в стихах призвал Украину разобраться, какие события в ее общей с Россией истории могли привести к нынешней трагедии. Он подчеркнул, что украинский народ не враг российскому, и призвал жителей страны противостоять националистическому движению. «Украина, Украина! В чем же прячется подвох? Ты прекрасна и наивна на развалинах эпох. И теперь тобою рулят маской ложного добра, Те, что жгли Тараса Бульбу на порогах у Днепра», — продекламировал Рамзан Кадыров в своем telegram-канале. Глава Чечни также попросил Украину «позвать своих сынов», чтобы «как когда-то, с нами брали Киев вновь». Кадыров напомнил, что российский и украинские народы вместе воевали на фронтах Великой Отечественной войны и дошли до Берлина. Он призвал бороться с «бандеровскими бесами» и «не бояться хунты», которая запугивает всю страну. Ранее Кадыров заявил, что в Европе боятся затрагивать тему Великой Отечественной войны, потому что большинство из ее стран воевали против России. Он напомнил, что Брестскую крепость штурмовали австрийцы, а Севастополь — румыны и итальянцы. Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. По словам главы государства, это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса от геноцида. Путин отметил, что ВСУ регулярно устраивали карательные операции на Донбассе.