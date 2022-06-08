Кадыров объяснил, почему в Европе боятся затрагивать тему ВОВ

09 июня 2022 в 00:06 Размер текста - 17 +

Кадыров: «Не наступайте еще и еще раз на те же грабли» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Страны Европы боятся затрагивать тему Великой Отечественной войны, потому что большинство из них воевали против России, за исключением сербов и греков. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. «Почему в Европе боятся трогать тему Великой Отечественной войны? Все потому, что они воевали против нас. Факты истории свидетельствуют: в 1941 году на СССР напала не только Германия, напала и вся остальная Европа, за исключением сербов и греков. На СССР шли испанские дивизии и французские легионы, армии Италии, Румынии, Венгрии, Финляндии, части Чехословакии, Хорватии и другие. Так, Брестскую крепость штурмовали австрийцы, а Севастополь — румыны и итальянцы. Даже Албания послала воевать в СССР дивизию СС „Скандербей“. Рвались отщипнуть себе кусочек от СССР румыны, венгры, хорваты, словаки», — написал Кадыров пост в своем telegram-канале. По его словам, «в армии Гитлера насчитывалось около миллиона солдат стран-союзников фашисткой Германии, входящих сегодня в НАТО». Кадыров добавил, что зачастую европейцы зверстовали в отношении русских «покруче немцев». Однако при этом, подчеркнул он, по окончании войны в советском плену оказалось до полутора миллионов представителей 17 наций Западной и Восточной Европы. Глава Чечни добавил: «Вот поэтому мы празднуем 9 мая День Победы, а они 8 мая — День примирения и траура. Скорбят о своей непобеде в непроходящей злобе на нас». «Не наступайте еще и еще раз на те же грабли», — заключил Кадыров. Ранее председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов на открытии выставки «Герои Донбасса» в музее Победы в Москве сказал, что специальная операция России по денацификации и демилитаризации Украины является продолжением Великой Отечественной войны. По словам президента РФ Владимира Путина, спецоперация призвана помочь жителям Донбасса, которые восемь лет страдали от различных блокад, санкций и обстрелов, устраиваемых украинской стороной. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал URA.RU .

Страны Европы боятся затрагивать тему Великой Отечественной войны, потому что большинство из них воевали против России, за исключением сербов и греков. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. «Почему в Европе боятся трогать тему Великой Отечественной войны? Все потому, что они воевали против нас. Факты истории свидетельствуют: в 1941 году на СССР напала не только Германия, напала и вся остальная Европа, за исключением сербов и греков. На СССР шли испанские дивизии и французские легионы, армии Италии, Румынии, Венгрии, Финляндии, части Чехословакии, Хорватии и другие. Так, Брестскую крепость штурмовали австрийцы, а Севастополь — румыны и итальянцы. Даже Албания послала воевать в СССР дивизию СС „Скандербей“. Рвались отщипнуть себе кусочек от СССР румыны, венгры, хорваты, словаки», — написал Кадыров пост в своем telegram-канале. По его словам, «в армии Гитлера насчитывалось около миллиона солдат стран-союзников фашисткой Германии, входящих сегодня в НАТО». Кадыров добавил, что зачастую европейцы зверстовали в отношении русских «покруче немцев». Однако при этом, подчеркнул он, по окончании войны в советском плену оказалось до полутора миллионов представителей 17 наций Западной и Восточной Европы. Глава Чечни добавил: «Вот поэтому мы празднуем 9 мая День Победы, а они 8 мая — День примирения и траура. Скорбят о своей непобеде в непроходящей злобе на нас». «Не наступайте еще и еще раз на те же грабли», — заключил Кадыров. Ранее председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов на открытии выставки «Герои Донбасса» в музее Победы в Москве сказал, что специальная операция России по денацификации и демилитаризации Украины является продолжением Великой Отечественной войны. По словам президента РФ Владимира Путина, спецоперация призвана помочь жителям Донбасса, которые восемь лет страдали от различных блокад, санкций и обстрелов, устраиваемых украинской стороной.