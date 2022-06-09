Курганцам подарят турпутевки за лучшие костюмы на фестивале

В Кургане на фестивале «Русское поле» пройдет розыгрыш туристических путевок Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В рамках фестиваля «Русское поле», который пройдет 12 июня в День России на Троицкой площади, курганцы и гости города смогут поучаствовать в конкурсе народных костюмов и выиграть туристические путевки. Об этом говорится на сайте правительства Курганской области.

«За лучший женский костюм победительнице вручат подарочный сертификат на тур выходного дня на двоих в санаторий „Сосновая роща“. Участник с лучшим мужским народным костюмом получит сертификат на двоих на посещение кемпинга „Лес“ в VIP-домике на одни сутки», — пишет пресс-служба правительства. Победителю в номинации «Лучший детский костюм» организаторы подарят сертификат с программой «Антистресс» для двоих от санатория «Лесники» на одни сутки.

Чтобы участвовать в розыгрыше путевок, участникам нужно прийти 12 июня на фестиваль «Русское поле» в народном костюме, зарегистрироваться на «Поляне гостеприимства», получить номер и поучаствовать в дефиле в 16:00 на главной сцене фестиваля. Победителя конкурса определят случайным образом перед началом выступления Кубанского казачьего хора, которое состоится в 20:30, говорится на сайте правительства.

До этого URA.RU писало, что хэдлайнером фестиваля «Русское поле» в Кургане выступит Кубанский казачий хор. Ранее ансамбль дал концерт на свадьбе главы МИД Австрии Карин Кнайсль.