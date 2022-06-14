Медиков наказали за врачебную ошибку, из-за которой погиб тюменец

Пациент Областной больницы №4 скончался из-за врачебной ошибки в 2016 году Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Армизонский районный суд обязал Областную больницу № 4 выплатить родственникам погибшего из-за врачебной ошибки мужчины компенсацию в размере 1,3 млн рублей. Об этом сообщает telegram-канал Объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области.

«Истцы просили суд взыскать с ответчика в общей сложности 7 миллионов рублей компенсации морального вреда. Но изучив все обстоятельства, суд частично удовлетворил иск и взыскал с лечебного учреждения в пользу вдовы 250 000 рублей, а в пользу оставшихся без отца детей — 1 млн 50 тыс. рублей компенсации морального вреда», — указано в сообщении Объединенной пресс-службы.

28 марта 2016 года один из жителей Армизонского района упал во дворе собственного дома, ударившись грудью, и был доставлен в больницу. Хирург Нурлан Жакенов сделал ему операцию со вскрытием грудной клетки, но так и не выявил источник кровотечения. Как выяснилось позднее, при падении мужчина сломал ребра и повредил легкое. Он скончался спустя некоторое время после оперативного вмешательства от кровопотери и сепсиса. После этого врачей обвинили в причинении смерти пациенту по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей и привлекли к уголовной ответственности.

Хирург Жакенов и его коллега врач-анестезиолог Дмитрий Киргинцев были осуждены за врачебную ошибку и приговорены к 1 году ограничения свободы. Медики пробовали через суд вернуть себе честное имя, но безрезультатно.

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