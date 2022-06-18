Жители Херсонской области возвращаются к обычной жизни

19 июня 2022 в 00:38 Размер текста - 17 +

Страх жителей перед Украиной утихает Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Жители Херсонской области возвращаются к обычной жизни, запугивание людей со стороны киевских властей через СМИ утихает. Такое мнение высказал глава военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Владимир Сальдо. «Боязнь первых месяцев, запугивание украинскими властями через все средства массовой информации — она начинает утихать. И люди приходят к нормальной, обычной жизни, к удовлетворению тех потребностей, которые каждый человек привык видеть», — сказал Сальдо в эфире телеканала «Соловьев.LIVE». Он добавил, что подготовка к школе и зимнему сезону в регионе уже началась. Президент России Владимир Путин объявил о начале вынужденной спецоперации на территории Украины в феврале этого года. Основная цель российской армии — спасение мирных граждан Донбасса от геноцида ВСУ и нацбатов, а также денацификация и демилитаризация территории. В марте этого года ВС РФ освободили значительные территории ЛНР и ДНР, а также под полным контролем находятся Херсонская и большая часть Запорожской области. Там уже начали выдачу российских паспортов. Власти Херсона заявили об ажиотажном спросе на этот документ. Кроме того, регион может стать частью РФ уже в этом году. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Жители Херсонской области возвращаются к обычной жизни, запугивание людей со стороны киевских властей через СМИ утихает. Такое мнение высказал глава военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Владимир Сальдо. «Боязнь первых месяцев, запугивание украинскими властями через все средства массовой информации — она начинает утихать. И люди приходят к нормальной, обычной жизни, к удовлетворению тех потребностей, которые каждый человек привык видеть», — сказал Сальдо в эфире телеканала «Соловьев.LIVE». Он добавил, что подготовка к школе и зимнему сезону в регионе уже началась. Президент России Владимир Путин объявил о начале вынужденной спецоперации на территории Украины в феврале этого года. Основная цель российской армии — спасение мирных граждан Донбасса от геноцида ВСУ и нацбатов, а также денацификация и демилитаризация территории. В марте этого года ВС РФ освободили значительные территории ЛНР и ДНР, а также под полным контролем находятся Херсонская и большая часть Запорожской области. Там уже начали выдачу российских паспортов. Власти Херсона заявили об ажиотажном спросе на этот документ. Кроме того, регион может стать частью РФ уже в этом году.