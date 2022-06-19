19 июня 2022
18 июня 2022

В курганской школе нашли просроченные продукты

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит врио губернатора Курганской области Шумкова Вадима в Шадринск, хлеб, школьная столовая, столовая еда, школьное питнание
Директора Восходской школы в Курганской области оштрафовали на пять тысяч рублей Фото:

Директора Восходской школы Мишкинского района Курганской области оштрафовали за нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства при организации детского питания. В частности, в учебном заведении не соблюдали условия хранения продуктов, а также обнаружили просроченные продукты, сообщили URA.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

«Установлено, что в школе и во всех ее структурных подразделениях нарушались требования к организации питания обучающихся. В частности, не соблюдались температурные условия хранения продуктов питания и их маркировка, отсутствовал журнал бракеража скоропортящихся продуктов, имелись просроченные продукты, для обработки помещений использовались непригодные дезинфицирующие средства, а в медицинских книжках работников отсутствовали сведения о проведении ревакцинации», — рассказали в ведомстве.

В отношении директора школы возбудили административное дело по ст. 6.6 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения). По итогам рассмотрения должностное лицо оштрафовали на пять тысяч рублей.

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Директора Восходской школы Мишкинского района Курганской области оштрафовали за нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства при организации детского питания. В частности, в учебном заведении не соблюдали условия хранения продуктов, а также обнаружили просроченные продукты, сообщили URA.RU в пресс-службе областной прокуратуры. «Установлено, что в школе и во всех ее структурных подразделениях нарушались требования к организации питания обучающихся. В частности, не соблюдались температурные условия хранения продуктов питания и их маркировка, отсутствовал журнал бракеража скоропортящихся продуктов, имелись просроченные продукты, для обработки помещений использовались непригодные дезинфицирующие средства, а в медицинских книжках работников отсутствовали сведения о проведении ревакцинации», — рассказали в ведомстве. В отношении директора школы возбудили административное дело по ст. 6.6 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения). По итогам рассмотрения должностное лицо оштрафовали на пять тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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