В курганской школе нашли просроченные продукты

Директора Восходской школы в Курганской области оштрафовали на пять тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Директора Восходской школы Мишкинского района Курганской области оштрафовали за нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства при организации детского питания. В частности, в учебном заведении не соблюдали условия хранения продуктов, а также обнаружили просроченные продукты, сообщили URA.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

«Установлено, что в школе и во всех ее структурных подразделениях нарушались требования к организации питания обучающихся. В частности, не соблюдались температурные условия хранения продуктов питания и их маркировка, отсутствовал журнал бракеража скоропортящихся продуктов, имелись просроченные продукты, для обработки помещений использовались непригодные дезинфицирующие средства, а в медицинских книжках работников отсутствовали сведения о проведении ревакцинации», — рассказали в ведомстве.

В отношении директора школы возбудили административное дело по ст. 6.6 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения). По итогам рассмотрения должностное лицо оштрафовали на пять тысяч рублей.