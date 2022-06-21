В Челябинске с бизнесменов собирают жалобы на проблемные страны

Жалобы на трудности экспорта собирают онлайн, чтобы затем офлайн передать нарекания представителям государств Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области Центр поддержки экспорта (ЦПЭ) объявил о проведении онлайн-опроса предпринимателей о странах, с которыми трудно вести бизнес. Как сообщила глава ведомства Наталья Кондакова, нарекания соберут, чтобы передать торговым представителям проблемных государств.

«Просим представителей малого и среднего бизнеса пройти онлайн-опрос и рассказать о проблемах экспортирования товаров в конкретные страны. Все данные опроса будут обработаны и представлены представителям выбранных стран на встрече», — сообщила директор Центра поддержки экспорта Наталья Кондакова в обращении на сайте ЦПЭ.

Опрос ориентирован на представителей малого и среднего бизнеса. Как отметили в ЦПЭ, им сложно самостоятельно выйти на рынки других стран. Онлайн-опрос позволит выбрать желаемую или проблемную страну и написать все замечания и предложения по улучшению поставок товаров.

Жалобы собираются до 5 июля, а 7 июля в Москве состоится Неделя торговых представителей. На этом мероприятии все поступившие нарекания передадут делегатам стран, на которые пожаловались челябинские предприниматели.