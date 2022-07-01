Профессор Азнаурян назвал причины развития косоглазия у взрослых

02 июля 2022 в 01:04 Размер текста - 17 +

Инфекции, заболевания и стресс могут стать причинами развития косоглазия у взрослого человека Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Косоглазие может развиться у взрослого человека на фоне эндокринных и глазных заболеваний, а также болезней мозга. Об этом в беседе с URA.RU рассказал основатель и руководитель Объединения глазных клиник «Ясный Взор», президент Ассоциации офтальмологов страбизмологов, доктор медицинских наук, профессор Игорь Азнаурян. «Косоглазие может развиться у взрослых вследствие многих причин. Это могут быть различные эндокринные заболевания, болезни глаз, болезни головного мозга, травмы, инфекции, новообразования, кровоизлияния, системные заболевания или же нарушения в результате стресса. Для точного установления причины появления косоглазия у взрослых пациентов, мы проводим в клиниках полное углубленное исследование согласно нашим высоким стандартам. Часто также бывает необходимо проведение неврологического обследования с определением состояния структур головного мозга», — сказал Игорь Азнаурян. По словам доктора медицинских наук, патология сказывается на состоянии человека. «С физической точки зрения может снижаться острота зрения, нарушается способность оценивать пространство, человек начинает смотреть как бы одним глазом в одной плоскости. Естественно, это влияет на многие аспекты, в том числе на ментальное состояние, профессиональную ориентацию, когнитивные и даже коммуникативные способности, потому что косоглазие зачастую приводит к серьезным комплексам. Это неудобно в практическом плане и зачастую влияет на уверенность в себе», — заключил Азнаурян. Однако, отметил собеседник агентства, косоглазие поддается лечению. «Это зависит от вида патологии, но в целом косоглазие лечится. Если мы говорим о косметическом дефекте, то мы убираем его с помощью наших современных разработок — инновационной малотравматичной радиоволновой хирургии косоглазия, чтобы сделать людей красивыми и улучшить их качество жизни», — уточнил профессор Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Косоглазие может развиться у взрослого человека на фоне эндокринных и глазных заболеваний, а также болезней мозга. Об этом в беседе с URA.RU рассказал основатель и руководитель Объединения глазных клиник «Ясный Взор», президент Ассоциации офтальмологов страбизмологов, доктор медицинских наук, профессор Игорь Азнаурян. «Косоглазие может развиться у взрослых вследствие многих причин. Это могут быть различные эндокринные заболевания, болезни глаз, болезни головного мозга, травмы, инфекции, новообразования, кровоизлияния, системные заболевания или же нарушения в результате стресса. Для точного установления причины появления косоглазия у взрослых пациентов, мы проводим в клиниках полное углубленное исследование согласно нашим высоким стандартам. Часто также бывает необходимо проведение неврологического обследования с определением состояния структур головного мозга», — сказал Игорь Азнаурян. По словам доктора медицинских наук, патология сказывается на состоянии человека. «С физической точки зрения может снижаться острота зрения, нарушается способность оценивать пространство, человек начинает смотреть как бы одним глазом в одной плоскости. Естественно, это влияет на многие аспекты, в том числе на ментальное состояние, профессиональную ориентацию, когнитивные и даже коммуникативные способности, потому что косоглазие зачастую приводит к серьезным комплексам. Это неудобно в практическом плане и зачастую влияет на уверенность в себе», — заключил Азнаурян. Однако, отметил собеседник агентства, косоглазие поддается лечению. «Это зависит от вида патологии, но в целом косоглазие лечится. Если мы говорим о косметическом дефекте, то мы убираем его с помощью наших современных разработок — инновационной малотравматичной радиоволновой хирургии косоглазия, чтобы сделать людей красивыми и улучшить их качество жизни», — уточнил профессор