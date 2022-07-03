В России вслед за IPhone закончились детали к Samsung и Huawei

04 июля 2022 в 03:00 Размер текста - 17 +

В России не хватает дисплеев и аккумуляторов для Samsung и Huawei Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности В России не хватает запчастей для смартфонов Samsung и Huawei. Об этом рассказали «Известиям» в авторизованных сервисных центрах (АСЦ) этих компаний. «Главная проблема, как и в случае с айфонами, — нехватка аккумуляторов и экранов. Для Huawei в наличии нет ни дисплеев, ни батарей, а в случае с Samsung в одних АСЦ есть аккумуляторы, но нет экранов, в других ровно наоборот», — говорится в статье. Так, в ряде АСЦ Huawei сообщили, что все запчасти возможно поставить только под заказ. Сроки ожидания запчастей прогнозируются на неделю и дольше. В Samsung сообщили, что батареи в наличии есть, однако дисплей можно выбрать только одного цвета — серебристого. По словам экспертов, для ремонта гаджетов могут обращаться в неавторизованные сервисы, которые разбирают на детали новые смартфоны либо закупают запчасти у китайских изготовителей. Однако в таком случае починка телефона может превратиться «в лотерею». «Поддельные аккумуляторы изнашиваются за несколько месяцев в отличие от нескольких лет износа для оригинальных, а еще, с большей вероятностью, могут распухнуть, протечь или загореться», — предупредил главный редактор Ferra.ru Евгений Харитонов. В конце июня сообщалось, что в России не хватает запчастей для айфонов. Основной проблемой представители компании назвали отсутствие экранов и аккумуляторов, за заменой которых клиенты обращаются чаще всего. Это случилось из-за того, что Apple заявила о прекращении поставок своей техники в Россию после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Аналогично поступил китайский производитель смартфонов Honor, ранее принадлежавший компании Huawei. Однако российский бизнес уже начал приобретать технику без согласия правообладателей в рамках параллельного импорта. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

В России не хватает запчастей для смартфонов Samsung и Huawei. Об этом рассказали «Известиям» в авторизованных сервисных центрах (АСЦ) этих компаний. «Главная проблема, как и в случае с айфонами, — нехватка аккумуляторов и экранов. Для Huawei в наличии нет ни дисплеев, ни батарей, а в случае с Samsung в одних АСЦ есть аккумуляторы, но нет экранов, в других ровно наоборот», — говорится в статье. Так, в ряде АСЦ Huawei сообщили, что все запчасти возможно поставить только под заказ. Сроки ожидания запчастей прогнозируются на неделю и дольше. В Samsung сообщили, что батареи в наличии есть, однако дисплей можно выбрать только одного цвета — серебристого. По словам экспертов, для ремонта гаджетов могут обращаться в неавторизованные сервисы, которые разбирают на детали новые смартфоны либо закупают запчасти у китайских изготовителей. Однако в таком случае починка телефона может превратиться «в лотерею». «Поддельные аккумуляторы изнашиваются за несколько месяцев в отличие от нескольких лет износа для оригинальных, а еще, с большей вероятностью, могут распухнуть, протечь или загореться», — предупредил главный редактор Ferra.ru Евгений Харитонов. В конце июня сообщалось, что в России не хватает запчастей для айфонов. Основной проблемой представители компании назвали отсутствие экранов и аккумуляторов, за заменой которых клиенты обращаются чаще всего. Это случилось из-за того, что Apple заявила о прекращении поставок своей техники в Россию после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Аналогично поступил китайский производитель смартфонов Honor, ранее принадлежавший компании Huawei. Однако российский бизнес уже начал приобретать технику без согласия правообладателей в рамках параллельного импорта.