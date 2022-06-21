В России закончились запчасти для iPhone

22 июня 2022 в 02:35 Размер текста - 17 +

Владельцы iPhone столкнулись с дефицитом аккумуляторов и экранов Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности В России не хватает запчастей для айфонов. Об этом «Известиям» рассказали в авторизованных сервисных центрах (АСЦ) Apple. Основной проблемой представители компании назвали отсутствие экранов и аккумуляторов, за заменой которых клиенты обращаются чаще всего. «Сейчас в наличии аккумуляторов на 12-ю серию нет, а срок замены может составить в среднем от трех до пяти рабочих дней с учетом доставки», — выяснил корреспондент издания, побывавший в «НБ Сервисе». Наличие проблемы подтвердили также в «М.Видео» и Re:Store. По словам представителей сервисов, сейчас для замены деталей айфон отправляют непосредственно в представительство Apple на пять-семь рабочих дней, там меняют аккумулятор, а затем возвращают девайс обратно. Ранее подобный ремонт мог быть завершен в день обращения, подчеркивают авторы. По оценкам экспертов, в ближайшие два месяца проблема будет сохраняться. При этом Apple может отказаться принимать претензии от российских потребителей к товарам, ввезенным в РФ в рамках параллельного импорта. «Проблема с отсутствием запчастей на ввезенные в рамках параллельного импорта товары — это проблема продавца. Потребитель может требовать замену товара, соразмерного уменьшения покупной цены, возмещения расходов на исправление недостатков сторонним сервисом», — объяснил член комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России Ефим Казанцев. Apple заявила о прекращении поставок своей техники в Россию после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Компания-производитель также ограничила работу платежного сервиса Apple Pay в России. Из-за угрозы дефицита товара россияне начали массово скупать модели iPhone. Однако уже в мае Министерство промышленности и торговли РФ включило бренд в перечень товаров, которые будет разрешено ввозить в Россию в рамках параллельного импорта — без согласия правообладателя. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

В России не хватает запчастей для айфонов. Об этом «Известиям» рассказали в авторизованных сервисных центрах (АСЦ) Apple. Основной проблемой представители компании назвали отсутствие экранов и аккумуляторов, за заменой которых клиенты обращаются чаще всего. «Сейчас в наличии аккумуляторов на 12-ю серию нет, а срок замены может составить в среднем от трех до пяти рабочих дней с учетом доставки», — выяснил корреспондент издания, побывавший в «НБ Сервисе». Наличие проблемы подтвердили также в «М.Видео» и Re:Store. По словам представителей сервисов, сейчас для замены деталей айфон отправляют непосредственно в представительство Apple на пять-семь рабочих дней, там меняют аккумулятор, а затем возвращают девайс обратно. Ранее подобный ремонт мог быть завершен в день обращения, подчеркивают авторы. По оценкам экспертов, в ближайшие два месяца проблема будет сохраняться. При этом Apple может отказаться принимать претензии от российских потребителей к товарам, ввезенным в РФ в рамках параллельного импорта. «Проблема с отсутствием запчастей на ввезенные в рамках параллельного импорта товары — это проблема продавца. Потребитель может требовать замену товара, соразмерного уменьшения покупной цены, возмещения расходов на исправление недостатков сторонним сервисом», — объяснил член комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России Ефим Казанцев. Apple заявила о прекращении поставок своей техники в Россию после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Компания-производитель также ограничила работу платежного сервиса Apple Pay в России. Из-за угрозы дефицита товара россияне начали массово скупать модели iPhone. Однако уже в мае Министерство промышленности и торговли РФ включило бренд в перечень товаров, которые будет разрешено ввозить в Россию в рамках параллельного импорта — без согласия правообладателя.