«Ведомости»: Honor прекратила поставки смартфонов в Россию

30 июня 2022 в 02:59 Размер текста - 17 +

Honor надеется вернуться в Россию с помощью параллельного импорта Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Китайский производитель смартфонов Honor, ранее принадлежавший компании Huawei, приостановил официальные поставки устройств в Россию. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источник в одном из дистрибуторов электроники. «Официальных заявлений об уходе с российского рынка на фоне СВО [РФ на Украине] Honor не делала. Но поставки устройств этого производителя в Россию прекратились еще в марте», — говорится в статье. Как выяснили журналисты издания, сейчас китайская компания ищет партнеров в Армении, Грузии и уже достигла договоренности в Узбекистане, чтобы ввозить в Россию смартфоны с помощью параллельного импорта. «Расширение сети дистрибуторов в странах СНГ может говорить о том, что Honor собирается возобновить поставки в Россию», — пояснил инсайдер. Страны Запада ввели санкции против РФ из-за спецоперации на Украине. Также ряд иностранных компаний ушли из России. Бизнес РФ уже начал приобретать технику без согласия правообладателей в рамках параллельного импорта. Так, «Связной» первым из российских ритейлеров подтвердил начало продажи электроники, ввезенной в Россию по новой схеме. Устройства будут дороже на 10—20%. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Китайский производитель смартфонов Honor, ранее принадлежавший компании Huawei, приостановил официальные поставки устройств в Россию. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источник в одном из дистрибуторов электроники. «Официальных заявлений об уходе с российского рынка на фоне СВО [РФ на Украине] Honor не делала. Но поставки устройств этого производителя в Россию прекратились еще в марте», — говорится в статье. Как выяснили журналисты издания, сейчас китайская компания ищет партнеров в Армении, Грузии и уже достигла договоренности в Узбекистане, чтобы ввозить в Россию смартфоны с помощью параллельного импорта. «Расширение сети дистрибуторов в странах СНГ может говорить о том, что Honor собирается возобновить поставки в Россию», — пояснил инсайдер. Страны Запада ввели санкции против РФ из-за спецоперации на Украине. Также ряд иностранных компаний ушли из России. Бизнес РФ уже начал приобретать технику без согласия правообладателей в рамках параллельного импорта. Так, «Связной» первым из российских ритейлеров подтвердил начало продажи электроники, ввезенной в Россию по новой схеме. Устройства будут дороже на 10—20%.