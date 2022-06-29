29 июня 2022

«Ведомости»: Honor прекратила поставки смартфонов в Россию

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Телефоны. Екатеринбург, телефон, honor
Honor надеется вернуться в Россию с помощью параллельного импорта Фото:
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Китайский производитель смартфонов Honor, ранее принадлежавший компании Huawei, приостановил официальные поставки устройств в Россию. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источник в одном из дистрибуторов электроники.

«Официальных заявлений об уходе с российского рынка на фоне СВО [РФ на Украине] Honor не делала. Но поставки устройств этого производителя в Россию прекратились еще в марте», — говорится в статье.

Как выяснили журналисты издания, сейчас китайская компания ищет партнеров в Армении, Грузии и уже достигла договоренности в Узбекистане, чтобы ввозить в Россию смартфоны с помощью параллельного импорта. «Расширение сети дистрибуторов в странах СНГ может говорить о том, что Honor собирается возобновить поставки в Россию», — пояснил инсайдер.

Страны Запада ввели санкции против РФ из-за спецоперации на Украине. Также ряд иностранных компаний ушли из России. Бизнес РФ уже начал приобретать технику без согласия правообладателей в рамках параллельного импорта. Так, «Связной» первым из российских ритейлеров подтвердил начало продажи электроники, ввезенной в Россию по новой схеме. Устройства будут дороже на 10—20%.

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Китайский производитель смартфонов Honor, ранее принадлежавший компании Huawei, приостановил официальные поставки устройств в Россию. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источник в одном из дистрибуторов электроники. «Официальных заявлений об уходе с российского рынка на фоне СВО [РФ на Украине] Honor не делала. Но поставки устройств этого производителя в Россию прекратились еще в марте», — говорится в статье. Как выяснили журналисты издания, сейчас китайская компания ищет партнеров в Армении, Грузии и уже достигла договоренности в Узбекистане, чтобы ввозить в Россию смартфоны с помощью параллельного импорта. «Расширение сети дистрибуторов в странах СНГ может говорить о том, что Honor собирается возобновить поставки в Россию», — пояснил инсайдер. Страны Запада ввели санкции против РФ из-за спецоперации на Украине. Также ряд иностранных компаний ушли из России. Бизнес РФ уже начал приобретать технику без согласия правообладателей в рамках параллельного импорта. Так, «Связной» первым из российских ритейлеров подтвердил начало продажи электроники, ввезенной в Россию по новой схеме. Устройства будут дороже на 10—20%.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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