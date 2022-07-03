Власти ЯНАО оправдались за федеральную оценку дорог региона

Ямал оказался на 20 месте в списке регионов по качеству дорог Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Дороги ЯНАО оказались на 20-м месте из 85 в рейтинге регионов России, потому что в округе нет федеральных трасс. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе окружного правительства.

«Из 85 регионов России, Ямал оказался на 20 позиции, при этом только 40 регионов с показателем в нормативе — более 50%. Важно, что в рейтинге учитываются вместе и федеральные, и региональные трассы. На Ямале нет федеральных трасс», — сообщили агентству в правительстве.

В правительстве добавили, что с 2019 года объемы дорожных работ ежегодно возрастают. «Всего на сегодня по Ямалу планируется привести в порядок около 170 километров дорог. В прошлом году отремонтировали 155 км. Учитывая геологическое строение, климатические особенности, ямальские дороги не смогут стать скоростными магистралями. Задача властей привести их в нормативное состояние», — отметили в пресс-службе.

Власти сообщают, что 75% ямальских дорог будут соответствовать нормативам по ГОСТам и будут безопасны. Также в правительстве отметили, что при строительстве дорожного полотна используются новые технологии. «Для отработки новых технологий, предотвращающих разрушения дорожных конструкций, искусственно замораживаются экспериментальные участки. Разрабатываются варианты возможных смесей для стабилизации элементов дорожной конструкции и предотвращения проникновения воды, влаги в состав дороги», — прокомментировали в правительстве.

Ранее URA.RU сообщало, что на трассе Сургут — Салехард осложнилось движение на 56 участках. Там организовано реверсивное движение в связи с ремонтными работами.