07 июля 2022

ЯНАО стал первый регионом РФ по развитию IT услуг

© Служба новостей «URA.RU»
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ЯНАО первый из регионов РФ запустил на Госуслугах свой региональный сервис Фото:

ЯНАО стал первым регионом России, который самостоятельно запустил на портале Госуслуг свой региональный сервис. Как сообщается в telegram-канале Минцифры РФ, жители округа могут воспользоваться соцуслугой «Предоставление единовременной выплаты семейным парам в связи с юбилеем супружеской жизни».

«ЯНАО стал первым субъектом страны, который самостоятельно „собрал“ и вывел через конструктор форм на единый портал Госуслуг свой региональный сервис. Федеральные услуги, спроектированные с помощью конструктора, начали появляться еще в марте, а теперь к ним подключились и регионы», — говорится в сообщении.

Данная услуга положена для супружеских пар проживших в браке 50, 55, 60, 65, 70 лет. Теперь для получения данной выплаты достаточно подать заявление через портал Госуслуг.

Технология визуального конструктора форм дает возможность властям региона самостоятельно и быстро вводить свои услуги на портале Госуслуг. На данный момент данную технологию использует Калининградская, Новосибирская, Оренбуржская, Псковская, Тульская области и ЯНАО. Планируется, что до конца года более половины сервисов на портале будет разрабатываться внутри визуального конструктора, а остальные будут производиться разработчиками Госуслуг.

Визуальный конструктор форм — это новый подход к проектированию цифровых госуслуг. Задача этой технологии — повысить скорость сборки интерфейсов и дать возможность ведомствам и регионам самостоятельно быстро выводить и корректировать свои услуги на едином портале.

Ранее URA.RU сообщало, что прожившие в браке не менее 50 лет жители ЯНАО получат социальную выплату от властей региона. Получить ее могут супружеские пары прожившие в браке 50, 55, 60, 65 и 70 лет.

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ЯНАО стал первым регионом России, который самостоятельно запустил на портале Госуслуг свой региональный сервис. Как сообщается в telegram-канале Минцифры РФ, жители округа могут воспользоваться соцуслугой «Предоставление единовременной выплаты семейным парам в связи с юбилеем супружеской жизни». «ЯНАО стал первым субъектом страны, который самостоятельно „собрал“ и вывел через конструктор форм на единый портал Госуслуг свой региональный сервис. Федеральные услуги, спроектированные с помощью конструктора, начали появляться еще в марте, а теперь к ним подключились и регионы», — говорится в сообщении. Данная услуга положена для супружеских пар проживших в браке 50, 55, 60, 65, 70 лет. Теперь для получения данной выплаты достаточно подать заявление через портал Госуслуг. Технология визуального конструктора форм дает возможность властям региона самостоятельно и быстро вводить свои услуги на портале Госуслуг. На данный момент данную технологию использует Калининградская, Новосибирская, Оренбуржская, Псковская, Тульская области и ЯНАО. Планируется, что до конца года более половины сервисов на портале будет разрабатываться внутри визуального конструктора, а остальные будут производиться разработчиками Госуслуг. Визуальный конструктор форм — это новый подход к проектированию цифровых госуслуг. Задача этой технологии — повысить скорость сборки интерфейсов и дать возможность ведомствам и регионам самостоятельно быстро выводить и корректировать свои услуги на едином портале. Ранее URA.RU сообщало, что прожившие в браке не менее 50 лет жители ЯНАО получат социальную выплату от властей региона. Получить ее могут супружеские пары прожившие в браке 50, 55, 60, 65 и 70 лет.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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