08 июля 2022
07 июля 2022

В Тюмень приехали самые громкие машины со всей страны. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города, осень. Тюмень, тц кристалл
На парковке у ТРЦ «Кристалл» идет соревнование по автозвуку Фото:

В Тюмени проходит этап чемпионата России по автозвуку и тюнингу АМТ Евразия. Об этом рассказали в пресс-службе ТРЦ «Кристалл». В социальных сетях начали делиться фотографиями машин с уникальным дизайном.

«С 12:00 до 19:00 — этап чемпионата по автозвуку АМТ Евразия — 2022! Битва самых оглушительных автомобилей со всей страны, необычные инсталляции и мощный звук», — сообщили в пресс-службе. Соревнования по автозвуку АМТ проводятся с 2010 года, а в Тюмени с 2017 года.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмень со всей страны приехали гонщики на грузовиках. Областная столица приняла этап чемпионата России по автокроссу на грузовых автомобилях.

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В Тюмени проходит этап чемпионата России по автозвуку и тюнингу АМТ Евразия. Об этом рассказали в пресс-службе ТРЦ «Кристалл». В социальных сетях начали делиться фотографиями машин с уникальным дизайном. «С 12:00 до 19:00 — этап чемпионата по автозвуку АМТ Евразия — 2022! Битва самых оглушительных автомобилей со всей страны, необычные инсталляции и мощный звук», — сообщили в пресс-службе. Соревнования по автозвуку АМТ проводятся с 2010 года, а в Тюмени с 2017 года. Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмень со всей страны приехали гонщики на грузовиках. Областная столица приняла этап чемпионата России по автокроссу на грузовых автомобилях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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