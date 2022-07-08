На парковке у ТРЦ «Кристалл» идет соревнование по автозвуку Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени проходит этап чемпионата России по автозвуку и тюнингу АМТ Евразия. Об этом рассказали в пресс-службе ТРЦ «Кристалл». В социальных сетях начали делиться фотографиями машин с уникальным дизайном.

«С 12:00 до 19:00 — этап чемпионата по автозвуку АМТ Евразия — 2022! Битва самых оглушительных автомобилей со всей страны, необычные инсталляции и мощный звук», — сообщили в пресс-службе. Соревнования по автозвуку АМТ проводятся с 2010 года, а в Тюмени с 2017 года.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмень со всей страны приехали гонщики на грузовиках. Областная столица приняла этап чемпионата России по автокроссу на грузовых автомобилях.