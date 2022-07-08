Гуманитарную помощь Краснодону от Тюменской области передали Кременскому району Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Доставленную от Тюменской области гуманитарную помощь для Краснодона и Краснодонского района в ЛНР передали Кременскому району (ЛНР). Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодона и Краснодонского района.

«Администрацией города Краснодона и Краснодонского района, осуществляющей курирование и координацию деятельности администрации Кременского района было решено доставить им 2 тонны гуманитарной помощи, предоставленной Тюменской областью», — сообщили в пресс-службе администрации. Они связали это с тем, что жители Кременского района находятся в сложной жизненной ситуации.

Тюменская область начала налаживать сотрудничество и присылать гуманитарную помощь Краснодону после того, как взяла шефство над ним в конце мая. Так, тюменские власти занялись ремонтом дорог и больниц в Донбассе.

Защита мирных жителей ДНР и ЛНР от геноцида является ключевой задачей спецоперации РФ на Украине. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин после ее начала. Ранее URA.RU сообщало, что министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил о полном освобождении ЛНР от украинских националистов. Губернатор Тюменской области Александр Моор также поздравил главу Луганской Народной Республики Леонида Пасечника с этим событием.