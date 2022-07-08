08 июля 2022
07 июля 2022

На трассе «Сургут-Нижневартовск» произошло смертельное ДТП. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В Нижневартовском районе погиб водитель ВАЗ-2110 (фото из архива) Фото:

На 208-м километре автодороги «Сургут-Нижневартовск» в результате ДТП погиб водитель. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО.

«Около 17.40, на 208-м километре автодороги „Сургут-Нижневартовск“, мужчина 1993 года рождения управляя автомобилем ВАЗ, совершил столкновение с автомобилем Iveco. По предварительным данным, водитель ВАЗ выехал на полосу встречного движения», — сообщили корреспонденту в пресс-службе ведомства.

В результате полученных травм водитель легковой автомашины погиб на месте. По факту аварии ведутся следственные мероприятия.

Ранее URA.RU рассказало что на трассе «Тюмень — Ханты-Мансийск» погиб маленький ребенок. Эта дорога носит нарицательное название «трасса смерти».

Фото:

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На 208-м километре автодороги «Сургут-Нижневартовск» в результате ДТП погиб водитель. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО. «Около 17.40, на 208-м километре автодороги „Сургут-Нижневартовск“, мужчина 1993 года рождения управляя автомобилем ВАЗ, совершил столкновение с автомобилем Iveco. По предварительным данным, водитель ВАЗ выехал на полосу встречного движения», — сообщили корреспонденту в пресс-службе ведомства. В результате полученных травм водитель легковой автомашины погиб на месте. По факту аварии ведутся следственные мероприятия. Ранее URA.RU рассказало что на трассе «Тюмень — Ханты-Мансийск» погиб маленький ребенок. Эта дорога носит нарицательное название «трасса смерти».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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