В ХМАО на «трассе смерти» в ДТП погиб ребенок

06 июля 2022 в 16:46 Размер текста - 17 +

В ДТП столкнулись два автомобиля: Toyota Corolla и MAN Фото: Александр Мамаев © URA.RU Во время аварии на дороге Р-404 «Тюмень — Ханты-Мансийск», которую называют «трассой смерти» из-за частых ДТП, погибла двухлетняя девочка. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по ХМАО. «Сегодня, по предварительным данным, около 13:45 на 560 км автодороги „Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск“ в Нефтеюганском районе произошло столкновение двух транспортных средств: Toyota Corolla и MAN. В результате столкновения пассажир Toyota Corolla, девочка 2020 года рождения, от полученных телесных повреждений скончалась на месте происшествия», — сообщили в ведомстве. Остальных участников аварии — мужчину и женщину доставили в окружную клиническую больницу Пыть-Яха. На месте ДТП работают полицейские, чтобы установить все детали происшествия. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО на «трассе смерти» столкнулись 22 автомобиля. Причиной ДТП тогда стало несоблюдение водителями дистанции и неблагоприятные погодные условия. Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

Во время аварии на дороге Р-404 «Тюмень — Ханты-Мансийск», которую называют «трассой смерти» из-за частых ДТП, погибла двухлетняя девочка. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по ХМАО. «Сегодня, по предварительным данным, около 13:45 на 560 км автодороги „Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск“ в Нефтеюганском районе произошло столкновение двух транспортных средств: Toyota Corolla и MAN. В результате столкновения пассажир Toyota Corolla, девочка 2020 года рождения, от полученных телесных повреждений скончалась на месте происшествия», — сообщили в ведомстве. Остальных участников аварии — мужчину и женщину доставили в окружную клиническую больницу Пыть-Яха. На месте ДТП работают полицейские, чтобы установить все детали происшествия. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО на «трассе смерти» столкнулись 22 автомобиля. Причиной ДТП тогда стало несоблюдение водителями дистанции и неблагоприятные погодные условия.