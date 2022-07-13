Тюменец 10 раз пытался вступить в армию добровольцем

Пожилой тюменец не теряет надежды записаться в армию добровольцем (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Житель Тюменской области 10 раз обращался к военному комиссару региона, с просьбой зачислить его в ряды добровольцев. Об этом URA.RU рассказал военком области Алексей Куличков. Однако мужчине каждый раз отказывали из-за его возраста в 68 лет.

«Ко мне обращалось больше 100 человек, которые высказывали желание стать добровольцами. И мужчины, и женщины. Один человек пытался уже 10 раз, но ему 68 лет, поэтому мы отказали», — рассказал URA.RU военком региона.

По его словам, не все желающие стать добровольцами фиксируются в областном военкомате. Многие напрямую уезжают в воинские части и решают вопрос уже там.

Как ранее писало URA.RU, предельный возраст для добровольцев — 60 лет. Те, кто попадает в их ряды, а затем уезжает для участия в спецоперации, в случае ранения могут рассчитывать на выплату в миллион рублей.

Спецоперация РФ на Украине стартовала 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, ее цель — демилитаризация и денацификация соседнего государства. В действиях со стороны РФ участвуют граждане, подписавшие контракты о службе.