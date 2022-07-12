Военные рассказали о тюменских добровольцах, уезжающих на Украину

Добровольным участникам спецоперации может быть до 60 лет (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Из Тюменской области в зону спецоперации направляются добровольцы в возрасте до 60 лет, по собственному желанию вступившие в действующую армию РФ. Об этом URA.RU рассказали в военном комиссариате региона.

«Доброволец — это человек, добровольно вступивший в действующую армию. Граждане заключают контракт по месту выполнения своих служебных обязанностей. В качестве добровольцев рассматриваются лица, прошедшие военную службу по призыву, в возрасте до 60 лет», — рассказали URA.RU в военном комиссариате Тюменской области.

Там добавили, что отбор кандидатов происходит аналогично тому, как выбирают лиц для поступления на службу по контракту. Однако отказались сообщить, сколько добровольцев из региона уже направились в зону спецоперации, сославшись на служебную тайну.

Ранее URA.RU писало, что получившим в ходе спецоперации ранения добровольцам полагается выплата в 1 млн рублей от правительства области. В случае их гибели семьи получают по 3 млн. Столько же положено военнослужащим, росгвардейцам и полицейским, участвующим в СВО.

Спецоперация по демилитаризации и денацификации на Украине стартовала 24 февраля. О ее начале объявил президент России Владимир путин. Позднее специальные подразделения военных начали создавать в регионах России. Есть такие и в Тюменской области: за службу в них обещают по 200 тысяч рублей в месяц, а за выполнение боевых задач — еще по 300 тысяч рублей. В числе прочего, в тюменские батальоны нужны повара, санитары и водолазы.