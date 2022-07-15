Экс-депутат Верховной Рады предрек дефолт Украины к осени

К сентябрю Украине надо выплатить один миллиард долларов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Международный валютный фонд ожидает, что Киев продолжит выплачивать свой долг. Украине в сентябре нужно выплатить около одного миллиарда долларов. Если оплата не последует, ее ждет крах и дефолт. Об этом в своем telegram-канале заявил экс-депутат Верховной Рады Украины Илья Кива.

«Самое интересное начнется если оплат не последует, так как денег в бюджете нет. Ранее одной из самых прибыльных предприятий — „Нафтогазу“ Украины, ныне разграбленному командой Зеленского, также грозит банкротство», — пояснил он.

Ранее URA.RU сообщало, что бюджетное подразделение Европейской комиссии (ЕК) блокирует предоставление Украине кредита на 1,5 млрд евро из-за опасений по поводу ее финансовой надежности. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на официальные лица. Также во Франции усомнились в способности Украины выплатить долги по кредитам, выдаваемым ей странами Запада в связи с российской спецоперацией. Это следует из заявления французского европарламентария Тьерри Мариани в его обращении к Еврокомиссии. Страны Запада, в том числе США и члены Европейского союза, активно оказывают поддержку Украине в ходе специальной операции РФ по освобождению территорий Донбасса.

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