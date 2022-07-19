Житель области засудил любимого подрядчика тюменских властей

20 июля 2022 в 13:20 Размер текста - 17 +

За свои травмы мужчина получил с ТОДЭП 400 тысяч рублей Фото: Алексей Гущин © URA.RU Житель Тюменской области получил с компании ТОДЭП 400 тысяч рублей моральной компенсации за свои травмы в ДТП. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона. Мужчина пострадал в аварии с техникой любимого подрядчика властей. «5 марта 2021 года Евгений С. на своей Toyota Camry столкнулся с трактором на трассе Тюмень — Нижняя Тавда. Мужчина получил телесные повреждения, машина восстановлению не подлежит. Виновным признали водителя техники — сотрудника АО „ТОДЭП“. Евгений С. потребовал у компании возмещения морального вреда и отсудил 400 тысяч рублей компенсации», — рассказали URA.RU в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области. АО «Тюменское областное дорожно-эксплуатационное предприятие» признало иск лишь частично. Изначально мужчина требовал с компании полмиллиона рублей. Однако суд уменьшил сумму. Также пострадавший получил возмещение материального ущерба — 196 700 рублей. АО «ТОДЭП» называют любимым подрядчиком тюменских властей. Его единственным акционером является департамент имущественных отношений правительства области. Компания стабильно выигрывает крупные контракты на ремонт и строительство дорог в регионе. За время работы подрядчик заключил уже более 2 000 договоров, на сумму, превышающую 100 млрд рублей. Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Темы Тюмени» .

Житель Тюменской области получил с компании ТОДЭП 400 тысяч рублей моральной компенсации за свои травмы в ДТП. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона. Мужчина пострадал в аварии с техникой любимого подрядчика властей. «5 марта 2021 года Евгений С. на своей Toyota Camry столкнулся с трактором на трассе Тюмень — Нижняя Тавда. Мужчина получил телесные повреждения, машина восстановлению не подлежит. Виновным признали водителя техники — сотрудника АО „ТОДЭП“. Евгений С. потребовал у компании возмещения морального вреда и отсудил 400 тысяч рублей компенсации», — рассказали URA.RU в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области. АО «Тюменское областное дорожно-эксплуатационное предприятие» признало иск лишь частично. Изначально мужчина требовал с компании полмиллиона рублей. Однако суд уменьшил сумму. Также пострадавший получил возмещение материального ущерба — 196 700 рублей. АО «ТОДЭП» называют любимым подрядчиком тюменских властей. Его единственным акционером является департамент имущественных отношений правительства области. Компания стабильно выигрывает крупные контракты на ремонт и строительство дорог в регионе. За время работы подрядчик заключил уже более 2 000 договоров, на сумму, превышающую 100 млрд рублей.