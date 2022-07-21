Украина экстренно пытается спастись от дефолта

Украина скорректировала официальный курс гривны к доллару Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Национальный банк Украины обесценил гривну на 25% — до 36,56 гривен за доллар. Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте НБУ. Таким способом украинские власти пытаются избежать дефолта.

«Национальный банк Украины с 9:00 21 июля 2022 скорректировал официальный курс гривны к доллару США на 25% до 36,5686 грн/долл», — сообщается на сайте банка. Этим шагом украинский банк намерен увеличить конкурентоспособность производителей и сблизить курсовые условия для разных групп бизнеса, объясняется в сообщении.

Ранее издание Financial Times сообщало, что на Украине наступит дефолт в случае, если страна не уменьшит дефицит и не девальвирует свою валюту — гривну. Эти меры стали необходимы на фоне специальной операции РФ по демилитаризации Украины.