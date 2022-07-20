FT: Украина просит Запад спасти ее от дефолта

Украина направила запрос на отсрочку погашения долга Европе на сумму в 3 миллиарда долларов, чтобы сохранить деньги на военные действия. Об этом сообщает газета Financial Times.
«Украина планирует сделать первый шаг в реструктуризации своего суверенного долга, принадлежащего иностранцам. Правительство стремится сохранить деньги для борьбы с Россией», — передает издание.
По мнению газеты, такой шаг будет означать разворот Украины. С начала военной операции России Киев старался соблюдать свои обязательства, чтобы сохранить доверие иностранных инвесторов. Однако сегодня экономика Украины находится под угрозой финансового кризиса. Financial Times подчеркивает, что такой итог может наступить, если Украина не уменьшит дефицит и не девальвирует свою валюту, гривну.
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Украина направила запрос на отсрочку погашения долга Европе на сумму в 3 миллиарда долларов, чтобы сохранить деньги на военные действия. Об этом сообщает газета Financial Times. «Украина планирует сделать первый шаг в реструктуризации своего суверенного долга, принадлежащего иностранцам. Правительство стремится сохранить деньги для борьбы с Россией», — передает издание. По мнению газеты, такой шаг будет означать разворот Украины. С начала военной операции России Киев старался соблюдать свои обязательства, чтобы сохранить доверие иностранных инвесторов. Однако сегодня экономика Украины находится под угрозой финансового кризиса. Financial Times подчеркивает, что такой итог может наступить, если Украина не уменьшит дефицит и не девальвирует свою валюту, гривну. Ранее URA.RU писало, что издание Bloomberg сообщает, что у Евросоюза не хватает денег для помощи Украине. Запад отправит украинцам менее миллиарда евро вместо девяти обещанных.