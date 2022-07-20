В Тюмени работают над созданием сорта моркови «Губернаторская»

21 июля 2022 в 16:40 Размер текста - 17 +

В Аграрном университете Северного Зауралья идет селекция нового сорта моркови Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Тюменский Государственный Аграрный университет (ГАУ) Северного Зауралья разрабатывает новый сорт моркови, который получил название «Губернаторский». Информация об этом указана на официальном сайте вуза. Там уточнили, что в ГАУ Северного Зауралья идет работа над двумя крупными научными проектами: «Селекция отечественных сортов овощных культур в Тюменской области» и «Рациональное земледелие на основе биологизации почвы и применения цифровых агротехнологий». «Оба представленных сегодня проекта долгосрочные — до 2030 года, и оба они поддержаны правительством Тюменской области. Перед нами также поставлена задача развивать семеноводство овощных культур. В частности, селекционеры аграрного университета ведут работу по созданию сорта моркови «Губернаторской», — указано на официальном сайте вуза. Там добавили, что проект «Селекция отечественных сортов овощных культур в Тюменской области», в рамках которого специалисты ГАУ Северного Зауралья разрабатывают «Губернаторскую» морковь, будет презентован на одном из мероприятий с участием главы региона Александра Моора. Указом президента России Владимира Путина 2022—2031 годы в стране объявлены Десятилетием науки и технологий. За это время чиновники должны решить вопросы, связанные с привлечением талантливой молодежи в научную сферу, вовлечением исследователей и разработчиков в решение важнейших задач укрепления общества, и повышением доступности информации о перспективах научной деятельности для граждан страны. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Темы Тюмени» .

Тюменский Государственный Аграрный университет (ГАУ) Северного Зауралья разрабатывает новый сорт моркови, который получил название «Губернаторский». Информация об этом указана на официальном сайте вуза. Там уточнили, что в ГАУ Северного Зауралья идет работа над двумя крупными научными проектами: «Селекция отечественных сортов овощных культур в Тюменской области» и «Рациональное земледелие на основе биологизации почвы и применения цифровых агротехнологий». «Оба представленных сегодня проекта долгосрочные — до 2030 года, и оба они поддержаны правительством Тюменской области. Перед нами также поставлена задача развивать семеноводство овощных культур. В частности, селекционеры аграрного университета ведут работу по созданию сорта моркови «Губернаторской», — указано на официальном сайте вуза. Там добавили, что проект «Селекция отечественных сортов овощных культур в Тюменской области», в рамках которого специалисты ГАУ Северного Зауралья разрабатывают «Губернаторскую» морковь, будет презентован на одном из мероприятий с участием главы региона Александра Моора. Указом президента России Владимира Путина 2022—2031 годы в стране объявлены Десятилетием науки и технологий. За это время чиновники должны решить вопросы, связанные с привлечением талантливой молодежи в научную сферу, вовлечением исследователей и разработчиков в решение важнейших задач укрепления общества, и повышением доступности информации о перспективах научной деятельности для граждан страны.