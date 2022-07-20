В Тюмени работают над созданием сорта моркови «Губернаторская»

Тюменский Государственный Аграрный университет (ГАУ) Северного Зауралья разрабатывает новый сорт моркови, который получил название «Губернаторский». Информация об этом указана на официальном сайте вуза.
Там уточнили, что в ГАУ Северного Зауралья идет работа над двумя крупными научными проектами: «Селекция отечественных сортов овощных культур в Тюменской области» и «Рациональное земледелие на основе биологизации почвы и применения цифровых агротехнологий». «Оба представленных сегодня проекта долгосрочные — до 2030 года, и оба они поддержаны правительством Тюменской области. Перед нами также поставлена задача развивать семеноводство овощных культур. В частности, селекционеры аграрного университета ведут работу по созданию сорта моркови «Губернаторской», — указано на официальном сайте вуза.
Там добавили, что проект «Селекция отечественных сортов овощных культур в Тюменской области», в рамках которого специалисты ГАУ Северного Зауралья разрабатывают «Губернаторскую» морковь, будет презентован на одном из мероприятий с участием главы региона Александра Моора. Указом президента России Владимира Путина 2022—2031 годы в стране объявлены Десятилетием науки и технологий. За это время чиновники должны решить вопросы, связанные с привлечением талантливой молодежи в научную сферу, вовлечением исследователей и разработчиков в решение важнейших задач укрепления общества, и повышением доступности информации о перспективах научной деятельности для граждан страны.
Если вы хотите сообщить новость, напишите нам
Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Темы Тюмени».
Тюменский Государственный Аграрный университет (ГАУ) Северного Зауралья разрабатывает новый сорт моркови, который получил название «Губернаторский». Информация об этом указана на официальном сайте вуза. Там уточнили, что в ГАУ Северного Зауралья идет работа над двумя крупными научными проектами: «Селекция отечественных сортов овощных культур в Тюменской области» и «Рациональное земледелие на основе биологизации почвы и применения цифровых агротехнологий». «Оба представленных сегодня проекта долгосрочные — до 2030 года, и оба они поддержаны правительством Тюменской области. Перед нами также поставлена задача развивать семеноводство овощных культур. В частности, селекционеры аграрного университета ведут работу по созданию сорта моркови «Губернаторской», — указано на официальном сайте вуза. Там добавили, что проект «Селекция отечественных сортов овощных культур в Тюменской области», в рамках которого специалисты ГАУ Северного Зауралья разрабатывают «Губернаторскую» морковь, будет презентован на одном из мероприятий с участием главы региона Александра Моора. Указом президента России Владимира Путина 2022—2031 годы в стране объявлены Десятилетием науки и технологий. За это время чиновники должны решить вопросы, связанные с привлечением талантливой молодежи в научную сферу, вовлечением исследователей и разработчиков в решение важнейших задач укрепления общества, и повышением доступности информации о перспективах научной деятельности для граждан страны.