21 июля 2022
20 июля 2022

Дети в Тюмени искупались в канаве. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Тюменские дети искупались в канаве в районе Мыса (архивное фото) Фото:

В Тюмени двое детей в районе Мыса искупались в канаве возле автомобильной дороги. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

«Весело у тюменских детей детство проходит. Район Мыс, улица Газопромысловая», — выложил пост местный житель в группе «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте», приложив видео.

На кадрах видно, что двое детей купаются в канаве возле дороги. Кроме того, почти во весь рост находятся в воде.

В комментариях под постом несколько пользователей позитивно отреагировали на купание детей. «Да лучше уж так, чем деградация в смартфоне! Не все потеряно, будет, что вспомнить», — прокомментировал Евгений Моторин. «Это детство! Если не попробовал, значит не знаешь!» — отметила Алмагуль Елеусизова.

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В Тюмени двое детей в районе Мыса искупались в канаве возле автомобильной дороги. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях. «Весело у тюменских детей детство проходит. Район Мыс, улица Газопромысловая», — выложил пост местный житель в группе «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте», приложив видео. На кадрах видно, что двое детей купаются в канаве возле дороги. Кроме того, почти во весь рост находятся в воде. В комментариях под постом несколько пользователей позитивно отреагировали на купание детей. «Да лучше уж так, чем деградация в смартфоне! Не все потеряно, будет, что вспомнить», — прокомментировал Евгений Моторин. «Это детство! Если не попробовал, значит не знаешь!» — отметила Алмагуль Елеусизова.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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