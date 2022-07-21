Дети в Тюмени искупались в канаве. Видео

22 июля 2022 в 07:38 Размер текста - 17 +

Тюменские дети искупались в канаве в районе Мыса (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Тюмени двое детей в районе Мыса искупались в канаве возле автомобильной дороги. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях. «Весело у тюменских детей детство проходит. Район Мыс, улица Газопромысловая», — выложил пост местный житель в группе «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте», приложив видео. На кадрах видно, что двое детей купаются в канаве возле дороги. Кроме того, почти во весь рост находятся в воде. В комментариях под постом несколько пользователей позитивно отреагировали на купание детей. «Да лучше уж так, чем деградация в смартфоне! Не все потеряно, будет, что вспомнить», — прокомментировал Евгений Моторин. «Это детство! Если не попробовал, значит не знаешь!» — отметила Алмагуль Елеусизова. Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Темы Тюмени» .

В Тюмени двое детей в районе Мыса искупались в канаве возле автомобильной дороги. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях. «Весело у тюменских детей детство проходит. Район Мыс, улица Газопромысловая», — выложил пост местный житель в группе «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте», приложив видео. На кадрах видно, что двое детей купаются в канаве возле дороги. Кроме того, почти во весь рост находятся в воде. В комментариях под постом несколько пользователей позитивно отреагировали на купание детей. «Да лучше уж так, чем деградация в смартфоне! Не все потеряно, будет, что вспомнить», — прокомментировал Евгений Моторин. «Это детство! Если не попробовал, значит не знаешь!» — отметила Алмагуль Елеусизова.