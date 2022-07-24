Жители Салехарда судятся с мэрией из-за публичных слушаний

Жители Салехарда не смогли принять участие в обсуждении важного для них вопроса Фото: Анна Майорова © URA.RU

Салехардцы пожаловались, что администрация города не надлежащим образом уведомила их о проведении публичных слушаниях. Из-за этого жители товариществ НТСН «Север» и «Надежда» не смогли поучаствовать в решении важного для них вопроса. Информация не была размещена на сайте газеты «Полярный круг» и в самой газете. А когда дело дошло до суда, в июле на сайте появилось объявление. Об этом URA.RU сообщила представитель жителей Альбина Гуськова.

«Граждане не могли высказать свое мнение по интересующим их вопросам. Тем более их планировали исключить из черты населенного пункта. Люди оказались отстранены от процесса обсуждения в полном объеме, потому что информация не была доведена» — поясняет Гуськова.

Также она отмечает, что люди были заинтересованы принять участие в обсуждениях, потому что на протяжении двух лет они бились с администрацией об отмене генплана города 2015 года, где их уже исключили. В суде жителя удалось отстоять свои права. Кроме того, Гуськова отметила, что на сайте мэрии найти информацию о публичных слушаниях трудно.

Как сообщили URA.RU в администрации города, жители товариществ перепутали публичные слушания с общественными обсуждениями. Первые были отменены из-за коронавирусных ограничений, которые действовали на тот момент в регионе. «Публичных слушаний не было. В январе 2022 года в городе проводились общественные обсуждения, на которых можно было присутствовать онлайн и проголосовать. Формат общественных обсуждений не требовал информирования граждан путем размещения сообщения в газете», — пояснили в мэрии. Также там отметили, что на сайте администрации о проведении этого мероприятия сообщалось.

Это уже не первое столкновение администрации и жителей товариществ НТСН «Север» и «Надежда». Ранее салехардцы отказались продлевать аренду участка земли, на которой находилась дорога, а мэрия не готова была забирать эту территорию на баланс города.

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