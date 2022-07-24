24 июля 2022

В Тюмени ребенок собирает мусор. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Майская жара. Тюмень, дети, фонтан
На видео видно, что мальчик собирает мусор в перчатках и с помощью специальной лопатки Фото:

Мальчик детсадовец собирает мусор на одной из детских площадок Тюмени. Пост с видео был опубликован в группе «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте».

«Тюменский детсадовец помогает очищать от мусора любимый город. Мальчику всего шесть, но он уже мечтает о больших достижениях. Андрюша заботится о Тюмени. Будь, как Андрюша, а не как хрюша», — пишет анонимный автор поста.

В комментариях тюменцы похвалили мальчика и его родителей. «Хороший пример мамкам, которые из сыновей выращивают тепличных девочек. „Ой поранился, оденься так — это красиво, дай в попу поцелую“, фу», — пишет Миша Ровен. «Взрослым тоже некоторым не мешало бы брать пример с мальчишки», — поделился Николай Сатюков. Также в комментариях некоторые тюменцы считают, что город, нуждается в уборке. «Очень грязно в Тюмени, везде мусор валяется, куда смотрит администрация», — высказалась Ольга Лукьянюк.

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Мальчик детсадовец собирает мусор на одной из детских площадок Тюмени. Пост с видео был опубликован в группе «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте». «Тюменский детсадовец помогает очищать от мусора любимый город. Мальчику всего шесть, но он уже мечтает о больших достижениях. Андрюша заботится о Тюмени. Будь, как Андрюша, а не как хрюша», — пишет анонимный автор поста. В комментариях тюменцы похвалили мальчика и его родителей. «Хороший пример мамкам, которые из сыновей выращивают тепличных девочек. „Ой поранился, оденься так — это красиво, дай в попу поцелую“, фу», — пишет Миша Ровен. «Взрослым тоже некоторым не мешало бы брать пример с мальчишки», — поделился Николай Сатюков. Также в комментариях некоторые тюменцы считают, что город, нуждается в уборке. «Очень грязно в Тюмени, везде мусор валяется, куда смотрит администрация», — высказалась Ольга Лукьянюк.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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