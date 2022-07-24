На видео видно, что мальчик собирает мусор в перчатках и с помощью специальной лопатки Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Мальчик детсадовец собирает мусор на одной из детских площадок Тюмени. Пост с видео был опубликован в группе «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте».

«Тюменский детсадовец помогает очищать от мусора любимый город. Мальчику всего шесть, но он уже мечтает о больших достижениях. Андрюша заботится о Тюмени. Будь, как Андрюша, а не как хрюша», — пишет анонимный автор поста.

В комментариях тюменцы похвалили мальчика и его родителей. «Хороший пример мамкам, которые из сыновей выращивают тепличных девочек. „Ой поранился, оденься так — это красиво, дай в попу поцелую“, фу», — пишет Миша Ровен. «Взрослым тоже некоторым не мешало бы брать пример с мальчишки», — поделился Николай Сатюков. Также в комментариях некоторые тюменцы считают, что город, нуждается в уборке. «Очень грязно в Тюмени, везде мусор валяется, куда смотрит администрация», — высказалась Ольга Лукьянюк.