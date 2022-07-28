В Финляндии назвали шесть способов не пускать россиян в ЕС

28 июля 2022 в 19:00 Размер текста - 17 +

В Финляндии предложили свои способы ограничить въезд россиян в страны Европы Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Глава консульского отдела финского МИД Юсси Таннер предложил шесть вариантов не пускать россиян в страны ЕС. Об этом сообщает финская государственная телерадиокомпания YLE. Первым способом он видит полное прекращение оформления виз для россиян. Второй способ — ограничить в принципе прием заявлений на получение виз. Следующая идея заключается в том, чтобы разрешить въезд в страны ЕС только по уважительной причине, например, лечение. Также Таннер предложил как вариант аннулировать все ранее выданные визы россиянам. Еще он захотел закрыть границу для пассажирских перевозок. Ранее власти Финляндии ограничили право на покупку земельных участков для россиян. При этом Евросоюз не собирается отменять выдачу шенгенских виз россиянам. Об этом заявили в постоянном представительстве ЕС в Москве. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине.

Глава консульского отдела финского МИД Юсси Таннер предложил шесть вариантов не пускать россиян в страны ЕС. Об этом сообщает финская государственная телерадиокомпания YLE. Первым способом он видит полное прекращение оформления виз для россиян. Второй способ — ограничить в принципе прием заявлений на получение виз. Следующая идея заключается в том, чтобы разрешить въезд в страны ЕС только по уважительной причине, например, лечение. Также Таннер предложил как вариант аннулировать все ранее выданные визы россиянам. Еще он захотел закрыть границу для пассажирских перевозок. Ранее власти Финляндии ограничили право на покупку земельных участков для россиян. При этом Евросоюз не собирается отменять выдачу шенгенских виз россиянам. Об этом заявили в постоянном представительстве ЕС в Москве. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине.