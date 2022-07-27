Финны призвали открыть на границе с РФ пропагандистские пункты

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Российско-казахстанская граница. Курган, кпп, пограничная зона, пограничники, пункт пропуска, граница казахстана
Финны планируют создавать информационные пункты на российско-финской границе Фото:

Финская газета Iltalehti призывает информировать приезжих в Финляндию россиян о «зверствах» в отношении Украины. Для этого предлагается создать информационные пункты на российско-финской границе. Об этом сообщил журналист Кости Хейсканен.

«Сегодня в газете Iltalehti написали, что надо создавать информационные пункты на российско-финской границе и информировать приезжающих россиян о „зверствах“, которые совершаются российскими Вооруженными силами на территории Украины», — рассказал Хейсканен «Пятому каналу». Также он добавил, что не разделяет политику своей страны и предложил россиянам создать аналогичный информационный пункт. «Россиянам нужно создавать со своей стороны аналогичные информационные пункты и рассказывать в них иностранным гостям о преступлениях Вооруженных сил Украины в Донбассе» — сказал журналист.

Со слов журналиста финское правительство настроило своих граждан против России. В результате финны превратились в русофобов, а те, кто сочувствует россиянам, подвергаются травле.

Ранее URA.RU сообщало, что Россия ответит Финляндии на запрет выдачи туристических виз для граждан РФ. Любые подобные действия в отношении граждан России повлекут контрмеры и ответную реакцию, вполне объяснимую и прогнозируемую.

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Финская газета Iltalehti призывает информировать приезжих в Финляндию россиян о «зверствах» в отношении Украины. Для этого предлагается создать информационные пункты на российско-финской границе. Об этом сообщил журналист Кости Хейсканен. «Сегодня в газете Iltalehti написали, что надо создавать информационные пункты на российско-финской границе и информировать приезжающих россиян о „зверствах“, которые совершаются российскими Вооруженными силами на территории Украины», — рассказал Хейсканен «Пятому каналу». Также он добавил, что не разделяет политику своей страны и предложил россиянам создать аналогичный информационный пункт. «Россиянам нужно создавать со своей стороны аналогичные информационные пункты и рассказывать в них иностранным гостям о преступлениях Вооруженных сил Украины в Донбассе» — сказал журналист. Со слов журналиста финское правительство настроило своих граждан против России. В результате финны превратились в русофобов, а те, кто сочувствует россиянам, подвергаются травле. Ранее URA.RU сообщало, что Россия ответит Финляндии на запрет выдачи туристических виз для граждан РФ. Любые подобные действия в отношении граждан России повлекут контрмеры и ответную реакцию, вполне объяснимую и прогнозируемую.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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