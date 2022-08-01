В Тюмени отключат цифровое телевидение

02 августа 2022 в 17:39 Размер текста - 17 +

На тюменской радиотелевизионной станции пройдет профилактика Фото: Анна Майорова © URA.RU 9 и 10 августа в Тюмени и Тюменском районе возможны перерывы в трансляции программ из-за отключения первого и второго мультиплексов цифрового телевидения. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства региона. Там уточнили, что это связано с профилактикой на радиотелевизионной станции. «9 и 10 августа с 10:30 до 16:00 состоится профилактика на тюменской радиотелевизионной станции. Это повлечет перерывы в трансляции программ первого и второго мультиплексов цифрового телевидения в Тюмени и Тюменском районе», — указано в сообщении Информационного центра правительства Тюменской области. Там уточнили, что с графиком проведения работ можно ознакомиться на сайте смотрицифру.рф в разделе «Кратковременные отключения трансляции». Также это можно сделать в приложении «Телегид».

9 и 10 августа в Тюмени и Тюменском районе возможны перерывы в трансляции программ из-за отключения первого и второго мультиплексов цифрового телевидения. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства региона. Там уточнили, что это связано с профилактикой на радиотелевизионной станции. «9 и 10 августа с 10:30 до 16:00 состоится профилактика на тюменской радиотелевизионной станции. Это повлечет перерывы в трансляции программ первого и второго мультиплексов цифрового телевидения в Тюмени и Тюменском районе», — указано в сообщении Информационного центра правительства Тюменской области. Там уточнили, что с графиком проведения работ можно ознакомиться на сайте смотрицифру.рф в разделе «Кратковременные отключения трансляции». Также это можно сделать в приложении «Телегид».