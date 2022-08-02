МИД РФ поддержал ответ Китая США из-за визита Пелоси на Тайвань

02 августа 2022 в 22:53 Размер текста - 17 +

В МИД РФ отметили, что КНР вправе предпринимать меры необходимые для защиты своего суверенитета Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия согласилась с утверждением Китая, что Тайвань — его неотъемлемая часть, а отношения внутри государства — это внутреннее дело КНР. Такое заявление опубликовало министерство на своем сайте. «Принципиальная позиция России неизменна: исходим из того, что существует только один Китай, правительство КНР — единственное законное правительство, представляющее весь Китай, а Тайвань — неотъемлемая часть Китая. Призываем Вашингтон воздержаться от действий, подрывающих региональную стабильность и международную безопасность, и признать новую геополитическую реальность, в которой уже нет места для американской гегемонии», — написало МИД РФ на своем сайте. В министерстве отметили, что отношения между сторонами Тайваньского пролива — это сугубо внутреннее дело Китая. Поэтому КНР имеет право предпринимать меры, «необходимые для защиты своего суверенитета и территориальной целостности в тайваньском вопросе». Причиной для таких заявлений стал прилет спикера палаты представителей США Ненси Пелоси, которая, представляя позицию США, выступает за суверенитет Тайваня. Ранее сообщалось о проведении восточной зоной боевого командования Китая серии военных операций около Тайваня. Действия начнутся во вторник вечером. КНР будет проводить стрельбу на дальних дистанциях, а также испытает ракету возле берегов острова.

Россия согласилась с утверждением Китая, что Тайвань — его неотъемлемая часть, а отношения внутри государства — это внутреннее дело КНР. Такое заявление опубликовало министерство на своем сайте. «Принципиальная позиция России неизменна: исходим из того, что существует только один Китай, правительство КНР — единственное законное правительство, представляющее весь Китай, а Тайвань — неотъемлемая часть Китая. Призываем Вашингтон воздержаться от действий, подрывающих региональную стабильность и международную безопасность, и признать новую геополитическую реальность, в которой уже нет места для американской гегемонии», — написало МИД РФ на своем сайте. В министерстве отметили, что отношения между сторонами Тайваньского пролива — это сугубо внутреннее дело Китая. Поэтому КНР имеет право предпринимать меры, «необходимые для защиты своего суверенитета и территориальной целостности в тайваньском вопросе». Причиной для таких заявлений стал прилет спикера палаты представителей США Ненси Пелоси, которая, представляя позицию США, выступает за суверенитет Тайваня. Ранее сообщалось о проведении восточной зоной боевого командования Китая серии военных операций около Тайваня. Действия начнутся во вторник вечером. КНР будет проводить стрельбу на дальних дистанциях, а также испытает ракету возле берегов острова.