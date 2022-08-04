04 августа 2022
03 августа 2022

Ноябрьск накрыло смогом. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в Малиновке. Курган, дым, задымление, смог, плохая видимость, город, туман, заозерный, плохая видиомость
В комментариях пишут, что дым пришел из соседнего региона (фото из архива) Фото:

Ноябрьск (ЯНАО) затянуло смогом. Информация об этом опубликована в группе «Происшествия Ноябрьск» в соцсети «ВКонтакте».

«Город окутал смог», — написал анонимный автор. Денис Семененко в комментариях предположил, что дым пришел из ХМАО, где горят леса.

В пресс-службы окружного МЧС и Роспотребнадзора по ЯНАО направлены запросы с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответы ожидаются.

Ранее URA.RU писало, что смог от пожаров в ХМАО накрыл Надымский район. Об этом сообщила администрация муниципалитета.

Смог в Ноябрьске
Смог в Ноябрьске

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Ноябрьск (ЯНАО) затянуло смогом. Информация об этом опубликована в группе «Происшествия Ноябрьск» в соцсети «ВКонтакте». «Город окутал смог», — написал анонимный автор. Денис Семененко в комментариях предположил, что дым пришел из ХМАО, где горят леса. В пресс-службы окружного МЧС и Роспотребнадзора по ЯНАО направлены запросы с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответы ожидаются. Ранее URA.RU писало, что смог от пожаров в ХМАО накрыл Надымский район. Об этом сообщила администрация муниципалитета.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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