В комментариях пишут, что дым пришел из соседнего региона (фото из архива)
Ноябрьск (ЯНАО) затянуло смогом. Информация об этом опубликована в группе «Происшествия Ноябрьск» в соцсети «ВКонтакте».
«Город окутал смог», — написал анонимный автор. Денис Семененко в комментариях предположил, что дым пришел из ХМАО, где горят леса.
В пресс-службы окружного МЧС и Роспотребнадзора по ЯНАО направлены запросы с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответы ожидаются.
Ранее URA.RU писало, что смог от пожаров в ХМАО накрыл Надымский район. Об этом сообщила администрация муниципалитета.
Смог в Ноябрьске
Смог в Ноябрьске
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