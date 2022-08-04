Ноябрьск накрыло смогом. Фото

05 августа 2022 в 06:15 Размер текста - 17 +

В комментариях пишут, что дым пришел из соседнего региона (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Ноябрьск (ЯНАО) затянуло смогом. Информация об этом опубликована в группе «Происшествия Ноябрьск» в соцсети «ВКонтакте». «Город окутал смог», — написал анонимный автор. Денис Семененко в комментариях предположил, что дым пришел из ХМАО, где горят леса. В пресс-службы окружного МЧС и Роспотребнадзора по ЯНАО направлены запросы с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответы ожидаются. Ранее URA.RU писало, что смог от пожаров в ХМАО накрыл Надымский район. Об этом сообщила администрация муниципалитета. Смог в Ноябрьске «Происшествия Ноябрьск», «ВКонтакте» Смог в Ноябрьске «Происшествия Ноябрьск», «ВКонтакте»

Ноябрьск (ЯНАО) затянуло смогом. Информация об этом опубликована в группе «Происшествия Ноябрьск» в соцсети «ВКонтакте». «Город окутал смог», — написал анонимный автор. Денис Семененко в комментариях предположил, что дым пришел из ХМАО, где горят леса. В пресс-службы окружного МЧС и Роспотребнадзора по ЯНАО направлены запросы с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответы ожидаются. Ранее URA.RU писало, что смог от пожаров в ХМАО накрыл Надымский район. Об этом сообщила администрация муниципалитета.