Финны демонтировали советский памятник «Мир во всем мире»

08 августа 2022 в 11:47 Размер текста - 17 +

В Финляндии демонтировали советский памятник миру Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Финляндии демонтировали советский памятник «Мир во всем мире». Об этом сообщает финская телерадиокомпания Yle. Статую мира финны сняли с пьедестала в столице страны, чтобы перенести ее в хранилище. Статую закрепили брезентом и подняли на баржу, чтобы перевести ее по морю. На ее месте теперь будет проложен тротуар. «Статуя принадлежит Художественному музею Хельсинки HAM, и она будет доставлена на указанный музеем склад в Восточном Уусимаа», — сообщают в телерадиокомпании. Данную скульптуру Москва подарила финнам в 1989 году. Ранее в Кремле пригрозили ответом на санкции Финляндии. Британский фанат разрисовал памятник советскому футболисту и заплатил за это.

В Финляндии демонтировали советский памятник «Мир во всем мире». Об этом сообщает финская телерадиокомпания Yle. Статую мира финны сняли с пьедестала в столице страны, чтобы перенести ее в хранилище. Статую закрепили брезентом и подняли на баржу, чтобы перевести ее по морю. На ее месте теперь будет проложен тротуар. «Статуя принадлежит Художественному музею Хельсинки HAM, и она будет доставлена на указанный музеем склад в Восточном Уусимаа», — сообщают в телерадиокомпании. Данную скульптуру Москва подарила финнам в 1989 году. Ранее в Кремле пригрозили ответом на санкции Финляндии. Британский фанат разрисовал памятник советскому футболисту и заплатил за это.