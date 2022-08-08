Финны демонтировали советский памятник «Мир во всем мире»

В Финляндии демонтировали советский памятник «Мир во всем мире». Об этом сообщает финская телерадиокомпания Yle.
Статую мира финны сняли с пьедестала в столице страны, чтобы перенести ее в хранилище. Статую закрепили брезентом и подняли на баржу, чтобы перевести ее по морю. На ее месте теперь будет проложен тротуар.
«Статуя принадлежит Художественному музею Хельсинки HAM, и она будет доставлена на указанный музеем склад в Восточном Уусимаа», — сообщают в телерадиокомпании. Данную скульптуру Москва подарила финнам в 1989 году.
Ранее в Кремле пригрозили ответом на санкции Финляндии. Британский фанат разрисовал памятник советскому футболисту и заплатил за это.
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