В Кремле пригрозили ответом на санкции Финляндии

26 июля 2022 в 15:05 Размер текста - 17 +

Россия крайне негативно воспринимает решение Финляндии, отметил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Россия ответит Финляндии на запрет выдачи туристических виз для граждан РФ. Об этом в ходе конференц-колла сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Разумеется, Россия на это отреагирует крайне негативно. Пока никакого применения это решение не нашло. Будем надеяться, что и не найдет. Но, конечно, любые подобные действия в отношении граждан России повлекут контрмеры и ответную реакцию, вполне объяснимую и прогнозируемую», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU.

Россия ответит Финляндии на запрет выдачи туристических виз для граждан РФ. Об этом в ходе конференц-колла сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Разумеется, Россия на это отреагирует крайне негативно. Пока никакого применения это решение не нашло. Будем надеяться, что и не найдет. Но, конечно, любые подобные действия в отношении граждан России повлекут контрмеры и ответную реакцию, вполне объяснимую и прогнозируемую», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU.