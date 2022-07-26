В Кремле пригрозили ответом на санкции Финляндии

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Президент Индонезии и России в Кремле. Москва, песков дмитрий
Россия крайне негативно воспринимает решение Финляндии, отметил Дмитрий Песков Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Россия ответит Финляндии на запрет выдачи туристических виз для граждан РФ. Об этом в ходе конференц-колла сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Разумеется, Россия на это отреагирует крайне негативно. Пока никакого применения это решение не нашло. Будем надеяться, что и не найдет. Но, конечно, любые подобные действия в отношении граждан России повлекут контрмеры и ответную реакцию, вполне объяснимую и прогнозируемую», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «URA.RU»

Россия ответит Финляндии на запрет выдачи туристических виз для граждан РФ. Об этом в ходе конференц-колла сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Разумеется, Россия на это отреагирует крайне негативно. Пока никакого применения это решение не нашло. Будем надеяться, что и не найдет. Но, конечно, любые подобные действия в отношении граждан России повлекут контрмеры и ответную реакцию, вполне объяснимую и прогнозируемую», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...