В Кремле пригрозили ответом на санкции Финляндии

Россия крайне негативно воспринимает решение Финляндии, отметил Дмитрий Песков
новость из сюжетаСанкции против России вообще и Урала в частности
Россия ответит Финляндии на запрет выдачи туристических виз для граждан РФ. Об этом в ходе конференц-колла сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Разумеется, Россия на это отреагирует крайне негативно. Пока никакого применения это решение не нашло. Будем надеяться, что и не найдет. Но, конечно, любые подобные действия в отношении граждан России повлекут контрмеры и ответную реакцию, вполне объяснимую и прогнозируемую», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU.
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