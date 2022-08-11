Al Modon: Путин сделал то, о чем мечтали все российские правители

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Владимир Путин на пленарном заседании форума АСИ. Москва, портрет, путин владимир
Владимир Путин принял морскую доктрину, способную стать ответом на угрозы НАТО, считают в СМИ Фото:

Президент России Владимир Путин исполнил мечту всех российских правителей, сделав сирийский порт Тартус главным пунктом материально-технического обеспечения ВМФ РФ в новой Морской доктрине страны. Об этом заявил обозреватель Омар Каддур в своей статье для Al Modon.

«Разработка новой доктрины происходила на фоне российско-западного конфликта вокруг Украины. Морская доктрина — это российский ответ тем угрозам, которые создают США и НАТО в различных морях и океанах. Поэтому Тартусу отводится большее место, чем раньше. Он стал важнейшим плацдармом Москвы в „теплых водах“, о чем долгое время мечтали российские правители», — пишет Каддур.

Автор привел цитату из документа, описывающую функции порта Тартус. В тексте доктрины говорится: «Обеспечение на постоянной основе военно-морского присутствия Российской Федерации в Средиземном море на основе пункта материально-технического обеспечения Военно-Морского Флота на территории Сирийской Арабской Республики, создание и развитие пунктов материально-технического обеспечения на территориях других государств региона».

Путин утвердил новую Морскую доктрину страны и Корабельный устав Военно-морского флота 31 июля. Документ был скорректирован с учетом текущей внешнеполитической ситуации. Указы вступили в силу со дня их подписания, передает «Пятый канал».

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Президент России Владимир Путин исполнил мечту всех российских правителей, сделав сирийский порт Тартус главным пунктом материально-технического обеспечения ВМФ РФ в новой Морской доктрине страны. Об этом заявил обозреватель Омар Каддур в своей статье для Al Modon. «Разработка новой доктрины происходила на фоне российско-западного конфликта вокруг Украины. Морская доктрина — это российский ответ тем угрозам, которые создают США и НАТО в различных морях и океанах. Поэтому Тартусу отводится большее место, чем раньше. Он стал важнейшим плацдармом Москвы в „теплых водах“, о чем долгое время мечтали российские правители», — пишет Каддур. Автор привел цитату из документа, описывающую функции порта Тартус. В тексте доктрины говорится: «Обеспечение на постоянной основе военно-морского присутствия Российской Федерации в Средиземном море на основе пункта материально-технического обеспечения Военно-Морского Флота на территории Сирийской Арабской Республики, создание и развитие пунктов материально-технического обеспечения на территориях других государств региона». Путин утвердил новую Морскую доктрину страны и Корабельный устав Военно-морского флота 31 июля. Документ был скорректирован с учетом текущей внешнеполитической ситуации. Указы вступили в силу со дня их подписания, передает «Пятый канал».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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