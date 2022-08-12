Жители Салехарда пожаловались на гниющие во дворе арбузы Фото: Илья Московец © URA.RU

Жители Салехарда возмутились стихийной свалкой из арбузов, выброшенных за пожарной частью. Пост об этом опубликован в группе «Подслушано в Салехарде» в социальной сети «ВКонтакте».

«Долго это будет здесь лежать и мух собирать? Склад за пожарной частью по улице Броднева», — написал анонимный пользователь в соцсети. «Столько арбузов выкидывается, продавали бы по ценам адекватным, а не ломили цену завышенную», — отмечают пользователи в комментариях.

Под постом жители обсудили цены на арбузы в разных регионах России. Некоторые посетовали на то, что в ЯНАО цены на арбузы устанавливают высокие, а потом, нераспроданные арбузы просто выкидывают.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в администрацию Салехарда с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не получен.

Ранее URA.RU рассказало, что жители Салехарда возмущались свалкой во дворе дома. Жители жаловались на скопившийся во дворе автохлам.