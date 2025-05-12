После мощного удара ВСУ по Курской области возбуждено дело о теракте

После удара ВСУ по Рыльску в Курской области 11 мая возбуждено уголовное дело о теракте. Об этом рассказала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом „б“ части 3 статьи 205 УК РФ (террористический акт)», — заявила Петренко. Ее слова опубликованы на официальном сайте СК. Она добавила, что обстрел был осуществлен с использованием РСЗО HIMARS и привел к ранениям трех мирных жителей, разрушению гостиницы и повреждению жилых домов.
В ходе осмотра места происшествия найдены фрагменты системы HIMARS, назначена взрывотехническая экспертиза. СК устанавливает личности причастных к преступлению, заключила Петренко.
Город Рыльск 11 мая подвергся ракетному удару, предположительно со стороны американских HIMARS. В результате атаки, о которой сообщил и.о. губернатора Александр Хинштейн, пострадали три человека, а гостиница на въезде в город серьезно повреждена. На первом этаже гостиницы находилась автомойка, а на втором — номера для гостей, передает деловая газета «Взгляд».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.