Минск пригрозил ответить Западу на конфискацию своего имущества

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Флаги. Санкт-Петербург, беларусь, флаг, флаг белоруссии, белорусский флаг
Минск готов зеркально ответить Западу на конфискацию своего имущества Фото:

Если на Западе конфискуют собственность Белоруссии, Минск ответит зеркально. Об этом в интервью телеканалу «Беларусь 1» заявил премьер-министр республики Роман Головченко.

«Если они [страны Запада] материализуют свои угрозы по конфискации, национализации и так далее — тут же мы это отзеркалим», — приводит слова министра РИА «Новости». По его словам, у западных стран есть планы на этот счет, но пока никаких действий по конфискации имущества они не предпринимают. Соответственно, ответные действия не предпринимаются и в Белоруссии.

Тем не менее, по словам Головченко, со стороны Евросоюза есть определенное давление по отношению к белорусским предприятиям. «Для санаториев — ограничение принимать белорусских граждан в силу визовых ограничений. Для калийного терминала — невозможность захода для отправки товара», — пояснил он.

Премьер-министр отметил, что в Белоруссии также есть компании, долями в которых обладают резиденты из западных стран. И уже наложен запрет на отчуждение этих долей — работать можно, но только на территории страны.

Ранее URA.RU сообщало, что Беларусь готова сотрудничать со странами-членами НАТО, если это не будет мешать стратегически важным отношениям государства с Россией. Телеканал «Царьград» также сообщал о том, как президент Белоруссии Александр Лукашенко прояснил вопрос о защите своей страны ядерным оружием.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «URA.RU»

Если на Западе конфискуют собственность Белоруссии, Минск ответит зеркально. Об этом в интервью телеканалу «Беларусь 1» заявил премьер-министр республики Роман Головченко. «Если они [страны Запада] материализуют свои угрозы по конфискации, национализации и так далее — тут же мы это отзеркалим», — приводит слова министра РИА «Новости». По его словам, у западных стран есть планы на этот счет, но пока никаких действий по конфискации имущества они не предпринимают. Соответственно, ответные действия не предпринимаются и в Белоруссии. Тем не менее, по словам Головченко, со стороны Евросоюза есть определенное давление по отношению к белорусским предприятиям. «Для санаториев — ограничение принимать белорусских граждан в силу визовых ограничений. Для калийного терминала — невозможность захода для отправки товара», — пояснил он. Премьер-министр отметил, что в Белоруссии также есть компании, долями в которых обладают резиденты из западных стран. И уже наложен запрет на отчуждение этих долей — работать можно, но только на территории страны. Ранее URA.RU сообщало, что Беларусь готова сотрудничать со странами-членами НАТО, если это не будет мешать стратегически важным отношениям государства с Россией. Телеканал «Царьград» также сообщал о том, как президент Белоруссии Александр Лукашенко прояснил вопрос о защите своей страны ядерным оружием.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...