Вице-спикер Совфеда: США готовят глобальную войну с Китаем

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США считают, что выиграют войну с Китаем, заявили в Совфеде Фото:
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Обострение конфликта между Китаем и Тайванем

США провоцируют Китай на конфликт, из-за чего может начаться война между двумя странами. Такое мнение высказал вице-спикер Совфеда Константин Косачев.

Косачев считает, что США хотят вывести Китай из равновесия и побудить его к силовой реакции. «Это привело бы к конфронтации Китая не только с Америкой, с которой его связывают серьезные экономические отношения, но и — что важнее — с другими странами региона. А здесь уже вторая ключевая цель: сформировать антикитайский фронт в Азии», — написал Косачев в своем telegram-канале.

По его словам, США полагают, что выиграют в конфликте с Китаем больше, чем от взаимодействия с ним. В США считают, что выиграют войну, но проиграют мир. В Китае же не настроены на конфронтацию и не готовы к ней, но это не значит, что Пекин не ответит, отметил Косачев.

Делегация из США в воскресенье прибыла на Тайвань для официальных встреч с властями острова, о визите заранее не сообщалось. В Китае призвали не вмешиваться во внутренние дела страны, пишет RT. В начале августа Тайвань посещала спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси. В Китае негативно отреагировали на этот визит, так как не признают независимость Тайваня. Также Пекин начал военные учения в связи с этим.

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США провоцируют Китай на конфликт, из-за чего может начаться война между двумя странами. Такое мнение высказал вице-спикер Совфеда Константин Косачев. Косачев считает, что США хотят вывести Китай из равновесия и побудить его к силовой реакции. «Это привело бы к конфронтации Китая не только с Америкой, с которой его связывают серьезные экономические отношения, но и — что важнее — с другими странами региона. А здесь уже вторая ключевая цель: сформировать антикитайский фронт в Азии», — написал Косачев в своем telegram-канале. По его словам, США полагают, что выиграют в конфликте с Китаем больше, чем от взаимодействия с ним. В США считают, что выиграют войну, но проиграют мир. В Китае же не настроены на конфронтацию и не готовы к ней, но это не значит, что Пекин не ответит, отметил Косачев. Делегация из США в воскресенье прибыла на Тайвань для официальных встреч с властями острова, о визите заранее не сообщалось. В Китае призвали не вмешиваться во внутренние дела страны, пишет RT. В начале августа Тайвань посещала спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси. В Китае негативно отреагировали на этот визит, так как не признают независимость Тайваня. Также Пекин начал военные учения в связи с этим.
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