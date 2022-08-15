Тюменская порнозвезда заявила о желании завести раба

16 августа 2022 в 05:20 Размер текста - 17 +

Тюменская порнозвезда Лола Тейлор не хочет самостоятельно следить за своим загородным домом и земельным участком Фото: Алексей Ярославцев © URA.RU Тюменская порнозвезда Лола Тейлор (Любовь Бушуева) заявила о желании завести раба по совету подруги. Об этом она рассказала в одном из роликов на своем Youtube-канале. Тейлор уточнила, что он нужен ей для того, чтобы ухаживать за домом и земельным участком. «Олеся говорит, что мне нужно завести какого-то раба. Для того чтобы он мне все здесь делал», — заявила Тейлор в одном из роликов, опубликованных на Youtube-канале. Подруга Тейлор уточнила, что раб необходим порнозвезде для того, чтобы ухаживать за домом и земельным участком. Также он должен уметь жарить шашлыки и собирать урожай. Тюменская порнозвезда Лола Тейлор (Любовь Бушуева) родилась в городе Ишиме Тюменской области. Некоторое время она жила и работала в Екатеринбурге. После чего — переехала в Москву, где начала карьеру в порноиндустрии. Бушуева неоднократно признавалась поклонникам, что страдает из-за проблем в личной жизни. Так, она говорила о том, что хочет выйти замуж и родить ребенка.

Тюменская порнозвезда Лола Тейлор (Любовь Бушуева) заявила о желании завести раба по совету подруги. Об этом она рассказала в одном из роликов на своем Youtube-канале. Тейлор уточнила, что он нужен ей для того, чтобы ухаживать за домом и земельным участком. «Олеся говорит, что мне нужно завести какого-то раба. Для того чтобы он мне все здесь делал», — заявила Тейлор в одном из роликов, опубликованных на Youtube-канале. Подруга Тейлор уточнила, что раб необходим порнозвезде для того, чтобы ухаживать за домом и земельным участком. Также он должен уметь жарить шашлыки и собирать урожай. Тюменская порнозвезда Лола Тейлор (Любовь Бушуева) родилась в городе Ишиме Тюменской области. Некоторое время она жила и работала в Екатеринбурге. После чего — переехала в Москву, где начала карьеру в порноиндустрии. Бушуева неоднократно признавалась поклонникам, что страдает из-за проблем в личной жизни. Так, она говорила о том, что хочет выйти замуж и родить ребенка.