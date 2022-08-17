FT: транснациональные компании готовятся к войне США и Китая

Транснациональные компании начинают подготовку к войне между КНР и США Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Обострение конфликта между Китаем и Тайванем

Напряженность на Тайване заставляет транснациональные корпорации переосмыслить риск Китая. Об этом сообщает Financial Times.

«Для многих американских производителей с глобальными цепочками поставок тайваньский кризис усугубил „материальные“ последствия ухудшения отношений между США и Китаем, такие как торговые тарифы, и вынудил их серьезно подумать о создании заводы в других странах», — пояснил представитель Американской торговой палаты в Шанхае Эрик Чжэн.

Юрист по вопросам Китая из Perkins Coie Джеймс Циммерман сказал, что темпы, с которыми компании могут перенести свою деятельность за пределы страны, могут зависеть от итогов предстоящего 20-го съезда Коммунистической партии Китая. «Если [не будет] изменений в политике на нескольких фронтах — а я не ожидаю, что они будут — мы можем увидеть ускоренный уровень стратегического переориентации, переориентации или офшоринга в более дружественные страны», — сказал Циммерман.

Ранее вице-спикер Совфеда Константин Косачев высказался, что США провоцируют Китай на конфликт, из-за чего может начаться война между двумя странами. Также официальный представитель Тайваня во Франции Франсуа Чин-Чун Ву заявил, что визит представителя США создал угрозу для мировой экономики.