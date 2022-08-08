Тайвань: визит Пелоси создал угрозу для мировой экономики

08 августа 2022 в 13:29 Размер текста - 17 +

Визит Пелоси на Тайвань стал причиной осложнения ситуации на мировом рынке полупроводников Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Обострение конфликта между Китаем и Тайванем Визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси создал угрозу для мировой экономики. Об этом заявил официальный представитель Тайваня во Франции Франсуа Чин-Чун Ву. Он уточнил, что нарастание напряженности в Тайваньском проливе между островом и КНР, который усугубился с визитом спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, может привести к осложнению ситуации на мировом рынке полупроводников. «Производственная цепочка полупроводников — сложный процесс. Если какой-либо конфликт повлияет на производство хотя бы одного компонента этого технологически сложного продукта, вся система перестанет функционировать. Это станет большой проблемой для всего мирового рынка», — сказал Чин-Чун Ву в эфире телеканала BFM Business. Тайваньская компания TSMC — крупнейший в мире производитель проводниковых микросхем, которые используются в электронике — от телефонов до авто. Выпуск нового iPhone 14 задержится из-за ограничений, введенных Китаем в связи с поездкой спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. Остров является поставщиком чипов для iPhone. RT также пишет о том, как накаляется ситуация в отношениях между США и КНР. Китай рассказал, как США создают кризисы, сообщает телеканал 360.

Визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси создал угрозу для мировой экономики. Об этом заявил официальный представитель Тайваня во Франции Франсуа Чин-Чун Ву. Он уточнил, что нарастание напряженности в Тайваньском проливе между островом и КНР, который усугубился с визитом спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, может привести к осложнению ситуации на мировом рынке полупроводников. «Производственная цепочка полупроводников — сложный процесс. Если какой-либо конфликт повлияет на производство хотя бы одного компонента этого технологически сложного продукта, вся система перестанет функционировать. Это станет большой проблемой для всего мирового рынка», — сказал Чин-Чун Ву в эфире телеканала BFM Business. Тайваньская компания TSMC — крупнейший в мире производитель проводниковых микросхем, которые используются в электронике — от телефонов до авто. Выпуск нового iPhone 14 задержится из-за ограничений, введенных Китаем в связи с поездкой спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. Остров является поставщиком чипов для iPhone. RT также пишет о том, как накаляется ситуация в отношениях между США и КНР. Китай рассказал, как США создают кризисы, сообщает телеканал 360.