Тайвань: визит Пелоси создал угрозу для мировой экономики

Визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси создал угрозу для мировой экономики. Об этом заявил официальный представитель Тайваня во Франции Франсуа Чин-Чун Ву.
Он уточнил, что нарастание напряженности в Тайваньском проливе между островом и КНР, который усугубился с визитом спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, может привести к осложнению ситуации на мировом рынке полупроводников. «Производственная цепочка полупроводников — сложный процесс. Если какой-либо конфликт повлияет на производство хотя бы одного компонента этого технологически сложного продукта, вся система перестанет функционировать. Это станет большой проблемой для всего мирового рынка», — сказал Чин-Чун Ву в эфире телеканала BFM Business. Тайваньская компания TSMC — крупнейший в мире производитель проводниковых микросхем, которые используются в электронике — от телефонов до авто.
Выпуск нового iPhone 14 задержится из-за ограничений, введенных Китаем в связи с поездкой спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. Остров является поставщиком чипов для iPhone. RT также пишет о том, как накаляется ситуация в отношениях между США и КНР. Китай рассказал, как США создают кризисы, сообщает телеканал 360.
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Визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси создал угрозу для мировой экономики. Об этом заявил официальный представитель Тайваня во Франции Франсуа Чин-Чун Ву. Он уточнил, что нарастание напряженности в Тайваньском проливе между островом и КНР, который усугубился с визитом спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, может привести к осложнению ситуации на мировом рынке полупроводников. «Производственная цепочка полупроводников — сложный процесс. Если какой-либо конфликт повлияет на производство хотя бы одного компонента этого технологически сложного продукта, вся система перестанет функционировать. Это станет большой проблемой для всего мирового рынка», — сказал Чин-Чун Ву в эфире телеканала BFM Business. Тайваньская компания TSMC — крупнейший в мире производитель проводниковых микросхем, которые используются в электронике — от телефонов до авто. Выпуск нового iPhone 14 задержится из-за ограничений, введенных Китаем в связи с поездкой спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. Остров является поставщиком чипов для iPhone. RT также пишет о том, как накаляется ситуация в отношениях между США и КНР. Китай рассказал, как США создают кризисы, сообщает телеканал 360.