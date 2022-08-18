Тюменцев возмутило то, что хлеб лежит на полу (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Тюменцев возмутило то, как в одной из пекарен города хлебобулочные изделия, которые потом продают людям, хранят на полу. Соответствующий пост с фото был опубликован в социальной сети «ВКонтакте».

«Я не думаю, что свежую выпечку так должны хранить. Данное действие увидели на улице Мира» — указал анонимный автор поста.

Один из комментаторов указал адрес конкретной пекарни, про которую, по его мнению, написан пост. Но подтверждения того, что снимок сделан именно в ней, нет. Под постом нашлись бывшее работники предполагаемого кафе. «Работал там в доставке. Это самое безобидное, что вы можете увидеть. Поработал там месяц, понял, что не хочу иметь с этим дело, не хочу травить людей. Уволился. Там полный ахтунг», — написал Алексей Воронов.

На платформе 2ГИС почти все отзывы о пекарне негативные. Тюменцы пишут про некачественные продукты и антисанитарию. «Хотел купить несколько кусочков пиццы, но заметил, как по ней бегает таракан. Продавщица какое-то время пыталась его скинуть (шустрый был). Жесть, больше ни ногой!» — высказался пользователь с ником И.Ж.

В пекарне от комментариев данной ситуации воздержались. Сотрудница сказала, что передаст информацию руководству, и они сами свяжутся с URA.RU. На момент публикации новости звонка не поступало.

За шесть месяцев 2022 было региональным управление Роспотребнадзора проверено около 400 объектов осуществляющих реализацию хлебобулочных изделий. По каждой выявленной нестандартной пробе были приняты меры, не допускающие реализацию продукции.

Выпечка, в одной из пекарен Тюмени, лежит на полу. группа «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте»