Геронтолог развеял миф о возможности ясно мыслить в старости

21 августа 2022 в 09:05 Размер текста - 17 +

Старческий возраст наступает в 75 лет, сообщил Юрий Конев Фото: Илья Московец © URA.RU Когнитивные способности и ясность ума неизбежно снижаются в старческом возрасте. Об этом в беседе с URA.RU сообщил врач-кардиолог, геронтолог, профессор кафедры поликлинической терапии ФПДО МГМСУ, доктор медицинских наук Юрий Конев. «Естественно, в старости снижаются когнитивные способности. Есть необследованные люди, которым приписывают ясность ума. Где-то на рубеже пожилого и старческого возраста начинается процессы, которые связаны с трансформацией головного мозга, развитием соединительной ткани, амилоидных бляшек. Этот процесс неизбежен», — заявил Юрий Конев. Он отметил, что есть люди, у которых данный процесс протекает незаметно. «Граница пожилого и старческого возраста — это 75 лет. Не все доживают. Многие и не обладают достаточной когнитивной активностью. Они никогда не были слишком развиты. У большей части людей примитивных профессий и не заметен этот развивающийся когнитивный дефицит. Для человека, который не имел развитых способностей, потери незаметны. Он играл в домино всю жизнь и продолжает играть в него», — объяснил геронтолог. Ранее директор научно-исследовательского медицинского центра «Геронтология», геронтолог, гериатр, доктор медицинских наук Кирилл Прощаев рассказал, как отсрочить старение организма и развитие деменции. По его словам, необходимо больше читать, изучать что-то новое, следить за артериальным давлением, больше двигаться, избавиться от вредных привычек и чаще гулять на природе. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Когнитивные способности и ясность ума неизбежно снижаются в старческом возрасте. Об этом в беседе с URA.RU сообщил врач-кардиолог, геронтолог, профессор кафедры поликлинической терапии ФПДО МГМСУ, доктор медицинских наук Юрий Конев. «Естественно, в старости снижаются когнитивные способности. Есть необследованные люди, которым приписывают ясность ума. Где-то на рубеже пожилого и старческого возраста начинается процессы, которые связаны с трансформацией головного мозга, развитием соединительной ткани, амилоидных бляшек. Этот процесс неизбежен», — заявил Юрий Конев. Он отметил, что есть люди, у которых данный процесс протекает незаметно. «Граница пожилого и старческого возраста — это 75 лет. Не все доживают. Многие и не обладают достаточной когнитивной активностью. Они никогда не были слишком развиты. У большей части людей примитивных профессий и не заметен этот развивающийся когнитивный дефицит. Для человека, который не имел развитых способностей, потери незаметны. Он играл в домино всю жизнь и продолжает играть в него», — объяснил геронтолог. Ранее директор научно-исследовательского медицинского центра «Геронтология», геронтолог, гериатр, доктор медицинских наук Кирилл Прощаев рассказал, как отсрочить старение организма и развитие деменции. По его словам, необходимо больше читать, изучать что-то новое, следить за артериальным давлением, больше двигаться, избавиться от вредных привычек и чаще гулять на природе.