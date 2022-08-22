22 августа 2022

Экс-мэр Тюмени: не было мужества отказаться от почетного звания

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Конференция Единой России. Итоги выборов губернатора. Тюмень, киричук степан
Степан Киричук обиделся бы, если бы его не наградили Фото:

Бывший мэр Тюмени, депутат городской думы Степан Киричук рассказал, что ему не хватило мужества отказаться от звания «Почетный гражданин Тюмени». Об этом политик заявил в интервью, опубликованном на сайте гордумы.

«Признаюсь, было стыдно. Честное слово! Но отказаться не хватило мужества, ведь все равно приятно, когда о тебе хорошо говорят, а я за годы мэрства, кроме благодарности, натерпелся критики, необоснованных, на мой взгляд, претензий, оскорблений, унижений», — ответил Киричук на вопрос о том, какие эмоции испытал при награждении.

При этом экс-мэр отметил, что ему было бы обидно, если бы звание почетного гражданина не было присвоено. «Просто я очень серьезно относился к должности главы Тюмени, и это побуждало меня к величайшей ответственности перед каждым горожанином. За годы мэрства каждый житель стал для меня родным», — объяснил Киричук.

Киричук возглавлял администрацию Тюмени с 1993 по 2005 год, когда и был награжден почетным званием. С 2005 по 2018 год политик представлял регион в Совете Федерации. В 2018 году избран депутатом гордумы Тюмени.

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Бывший мэр Тюмени, депутат городской думы Степан Киричук рассказал, что ему не хватило мужества отказаться от звания «Почетный гражданин Тюмени». Об этом политик заявил в интервью, опубликованном на сайте гордумы. «Признаюсь, было стыдно. Честное слово! Но отказаться не хватило мужества, ведь все равно приятно, когда о тебе хорошо говорят, а я за годы мэрства, кроме благодарности, натерпелся критики, необоснованных, на мой взгляд, претензий, оскорблений, унижений», — ответил Киричук на вопрос о том, какие эмоции испытал при награждении. При этом экс-мэр отметил, что ему было бы обидно, если бы звание почетного гражданина не было присвоено. «Просто я очень серьезно относился к должности главы Тюмени, и это побуждало меня к величайшей ответственности перед каждым горожанином. За годы мэрства каждый житель стал для меня родным», — объяснил Киричук. Киричук возглавлял администрацию Тюмени с 1993 по 2005 год, когда и был награжден почетным званием. С 2005 по 2018 год политик представлял регион в Совете Федерации. В 2018 году избран депутатом гордумы Тюмени.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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