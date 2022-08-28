Глава заксобрания ЯНАО похвастался урожаем. Фото

29 августа 2022 в 01:52 Размер текста - 17 +

У Сергея Ямкина выросли кабачки и капуста (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Председатель Законодательного Собрания ЯНАО Сергей Ямкин похвастался урожаем овощей. Информация об этом появилась в telegram-канале Ямкина. «Урожайные выходные», — подписал фото глава заксобрания. В комментариях Владислав Майоров поинтересовался, где выращены овощи. «В Салехарде», — ответила Ирина Козлова. Ранее URA.RU сообщало, что мэр Губкинского Андрей Гаранин и глава Тазовского района ЯНАО Василий Паршаков провели выходной за рыбной ловлей. Фото с уловом они опубликовали в соцсетях, а глава Муравленко Елена Молдован выложила свои фото с берега водоема. Сергей Ямкин похвастался урожаем Telegram-канал Председателя Законодательного Собрания ЯНАО Сергея Ямкина

Председатель Законодательного Собрания ЯНАО Сергей Ямкин похвастался урожаем овощей. Информация об этом появилась в telegram-канале Ямкина. «Урожайные выходные», — подписал фото глава заксобрания. В комментариях Владислав Майоров поинтересовался, где выращены овощи. «В Салехарде», — ответила Ирина Козлова. Ранее URA.RU сообщало, что мэр Губкинского Андрей Гаранин и глава Тазовского района ЯНАО Василий Паршаков провели выходной за рыбной ловлей. Фото с уловом они опубликовали в соцсетях, а глава Муравленко Елена Молдован выложила свои фото с берега водоема.