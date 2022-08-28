У Сергея Ямкина выросли кабачки и капуста (фото из архива)
Председатель Законодательного Собрания ЯНАО Сергей Ямкин похвастался урожаем овощей. Информация об этом появилась в telegram-канале Ямкина.
«Урожайные выходные», — подписал фото глава заксобрания. В комментариях Владислав Майоров поинтересовался, где выращены овощи. «В Салехарде», — ответила Ирина Козлова.
Ранее URA.RU сообщало, что мэр Губкинского Андрей Гаранин и глава Тазовского района ЯНАО Василий Паршаков провели выходной за рыбной ловлей. Фото с уловом они опубликовали в соцсетях, а глава Муравленко Елена Молдован выложила свои фото с берега водоема.
Сергей Ямкин похвастался урожаем
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