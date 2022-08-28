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Глава заксобрания ЯНАО похвастался урожаем. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Челябинск., капуста, овощи, урожай, огород
У Сергея Ямкина выросли кабачки и капуста (фото из архива) Фото:

Председатель Законодательного Собрания ЯНАО Сергей Ямкин похвастался урожаем овощей. Информация об этом появилась в telegram-канале Ямкина.

«Урожайные выходные», — подписал фото глава заксобрания. В комментариях Владислав Майоров поинтересовался, где выращены овощи. «В Салехарде», — ответила Ирина Козлова.

Ранее URA.RU сообщало, что мэр Губкинского Андрей Гаранин и глава Тазовского района ЯНАО Василий Паршаков провели выходной за рыбной ловлей. Фото с уловом они опубликовали в соцсетях, а глава Муравленко Елена Молдован выложила свои фото с берега водоема.

Сергей Ямкин похвастался урожаем

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Председатель Законодательного Собрания ЯНАО Сергей Ямкин похвастался урожаем овощей. Информация об этом появилась в telegram-канале Ямкина. «Урожайные выходные», — подписал фото глава заксобрания. В комментариях Владислав Майоров поинтересовался, где выращены овощи. «В Салехарде», — ответила Ирина Козлова. Ранее URA.RU сообщало, что мэр Губкинского Андрей Гаранин и глава Тазовского района ЯНАО Василий Паршаков провели выходной за рыбной ловлей. Фото с уловом они опубликовали в соцсетях, а глава Муравленко Елена Молдован выложила свои фото с берега водоема.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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